Азербайджан приостанавливает движение грузовиков на границе с Ираном
- 05 марта, 2026
- 19:10
Кабинет министров Азербайджана сообщил о решении приостановить движение грузовых транспортных средств через государственную границу с Ираном.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабмин.
"Учитывая сложившуюся ситуацию, возникшую вследствие атак (на Нахчыван - ред.), противоречащих нормам и принципам международного права, Кабинетом Министров принято соответствующее решение о полной приостановке движения грузовых автомобилей (включая транзитные грузоперевозки) через все контрольно-пропускные пункты на азербайджано-иранской государственной границе", - заявили в ведомстве.
Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.