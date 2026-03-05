Азербайджан приостанавливает движение грузовиков на границе с Ираном

Кабинет министров Азербайджана сообщил о решении приостановить движение грузовых транспортных средств через государственную границу с Ираном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабмин.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, возникшую вследствие атак (на Нахчыван - ред.), противоречащих нормам и принципам международного права, Кабинетом Министров принято соответствующее решение о полной приостановке движения грузовых автомобилей (включая транзитные грузоперевозки) через все контрольно-пропускные пункты на азербайджано-иранской государственной границе", - заявили в ведомстве.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.