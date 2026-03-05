İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Azərbaycan-İran dövlət sərhədindən yük avtomobillərinin hərəkəti tam dayandırılıb - RƏSMİ

    Daxili siyasət
    • 05 mart, 2026
    • 19:04
    Azərbaycan-İran dövlət sərhədindən yük avtomobillərinin hərəkəti tam dayandırılıb - RƏSMİ

    Nazirlər Kabineti (NK) Azərbaycan-İran dövlət sərhədindən yük avtomobillərinin hərəkətinin dayandırılması ilə bağlı qəbul edilən qərara dair məlumat yayıb.

    NK-dan "Report"a daxil olan məlumatda deyilir:

    "Məlumat verildiyi kimi, martın 5-də Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasına İran ərazisindən mülki infrastruktur hədəf alınmaqla pilotsuz uçuş aparatları ilə hücumlar həyata keçirilib.

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının Beynəlxalq Hava Limanı, məktəb və digər istiqamətlər İran tərəfindən atəşə məruz qalıb. Hücumlar nəticəsində bir neçə mülki şəxs xəsarət alıb, hava limanının terminal binasına ziyan dəyib.

    Beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə zidd olan bu hücumlar nəticəsində yaranmış mövcud vəziyyət nəzərə alınaraq, Azərbaycan-İran dövlət sərhədində bütün sərhəd-keçid məntəqələrindən yük avtomobillərinin hərəkətinin (o cümlədən tranzit məqsədilə yük avtomobillərinin hərəkətinin) müvəqqəti olaraq tam dayandırılması barədə Nazirlər Kabineti müvafiq qərar qəbul edib".

    Naxçıvan aeroportuna dron hücumu Nazirlər Kabineti Azərbaycan-İran dövlət sərhədi Yük avtomobilləri
    Азербайджан приостанавливает движение грузовиков на границе с Ираном
    Azerbaijan suspends cargo vehicle movement across border with Iran

    Son xəbərlər

    19:37

    Tokayev İranın Naxçıvana hücumunu pisləyib

    Xarici siyasət
    19:35

    Səfir: Bolqarıstan İranın Naxçıvana dron hücumunu qətiyyətlə pisləyir

    Xarici siyasət
    19:33

    Paşinyan regiondakı vəziyyətlə əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirib

    Region
    19:33

    İsrail XİN başçısı İranın Azərbaycana hücumunu qəbuledilməz adlandırıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    19:28
    Foto

    Bu günədək Azərbaycan vasitəsilə 46 ölkənin 1341 vətəndaşı İrandan təxliyə olunub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    19:27

    Pakistan Azərbaycana edilən dron hücumu ilə bağlı dərin narahatlığını ifadə edib

    Xarici siyasət
    19:25

    Türkiyə və Azərbaycan müdafiə nazirləri İranın Naxçıvana hücumunu müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    19:22

    Niderland İranın Naxçıvana hücumunu pisləyib

    Xarici siyasət
    19:18

    Ərdoğan Prezident İlham Əliyevə zəng edib, İranın dron hücumunu qınayıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti