В ближайшие дни 156 семей будут переселены в город Физули

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел жеребьевку между семьями, которые будут переселены в Физули на очередном этапе.

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел жеребьевку между семьями, которые будут переселены в Физули на очередном этапе.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

Сегодняшняя жеребьевка проводилась среди 156 семей. В зависимости от состава семьи, 59 из них будут обеспечены двухкомнатными, 80 - трехкомнатными и 17 - четырехкомнатными квартирами.

Семьи для переселения отбираются в основном из числа тех, кто жил в наиболее тяжелых условиях во временных поселениях, и из уроженцев Физули.