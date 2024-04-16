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В ближайшие дни 156 семей будут переселены в город Физули

В ближайшие дни 156 семей будут переселены в город Физули Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел жеребьевку между семьями, которые будут переселены в Физули на очередном этапе.
Внутренняя политика
16 апреля 2024 г. 16:27
В ближайшие дни 156 семей будут переселены в город Физули

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел жеребьевку между семьями, которые будут переселены в Физули на очередном этапе.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

Сегодняшняя жеребьевка проводилась среди 156 семей. В зависимости от состава семьи, 59 из них будут обеспечены двухкомнатными, 80 - трехкомнатными и 17 - четырехкомнатными квартирами.

Семьи для переселения отбираются в основном из числа тех, кто жил в наиболее тяжелых условиях во временных поселениях, и из уроженцев Физули.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYaxın günlərdə 156 ailə Füzuli şəhərinə köçürüləcək

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