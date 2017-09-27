В Баку состоится международная конференция, посвященная итогам "Года исламской солидарности"

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Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Баку 21 декабря будет проведена международная конференция, посвященная итогам "Года исламской солидарности".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Рашад Алиярлы на пресс-конференции в связи с международной конференцией в Турции на тему "Исламская солидарность на примере турецко-азербайджанской дружбы"

Он сообщил, что на конференции ожидается участие религиозных лидеров: "На конференции будет зачитано обращение Папы римского и других религиозных лидеров".