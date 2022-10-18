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В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов

В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов Сегодня в Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов.
Внутренняя политика
18 октября 2022 г. 10:40
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов

Сегодня в Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов.

Как сообщает Report, встреча состоялась по инициативе омбудсмена Азербайджана, вице-президента Азиатской ассоциации омбудсменов Сабины Алиевой.

В мероприятии принимают участие главный омбудсмен Турции и федеральный омбудсмен Пакистана, а также омбудсмены и руководители правозащитных организаций Японии, Индонезии и Ирана.

В ходе заседания обсуждается обмен мнениями об усилении сотрудничества по эффективной защите прав человека между омбудсменами стран-членов организации, обмен опытом между институтами омбудсменов, входящими в организацию.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Asiya Ombudsmanlar Assosiasiyasının iclası keçirilib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Baku hosts meeting of Asian Ombudsman Association

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