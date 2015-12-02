В Азербайджане запрещается демонстрация в общественных местах религиозных лозунгов и других религиозных атрибутов

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане отныне запрещается демонстрация в общественных местах религиозных лозунгов и других религиозных атрибутов (кроме тех, которые находятся на человеке).

Как сообщает Report, будут внесены новые положения в закон "О свободе вероисповедания".

Согласно новым дополнениям, религиозные флаги допускаются только в молельнях, религиозных центрах и управлениях.

Помимо этого, ритуалы и церемонии в связи с исламской религией могут проводиться только гражданами Азербайджанской Республики. Проведение обрядов и церемоний в связи с исламской религией гражданами Азербайджана, получающими религиозное образование за границей, запрещается.

Отметим, что законопроект о поправках и дополнениях был обсужден на совместном заседании комитетов по правовой политике и государственному строю и по общественным объединениям и религиозным организациям и представлен пленарному заседанию Милли Меджлиса, которое состоится 4 декабря.