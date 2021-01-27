В Азербайджане выявлено 226 новых фактов заражения коронавирусом

В Азербайджане от коронавируса прошел лечение и выздоровел еще 601 человек, зарегистрировано 226 новых фактов заражения.

В Азербайджане от коронавируса прошел лечение и выздоровел еще 601 человек, зарегистрировано 226 новых фактов заражения.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 5 человек, у которых был положительный анализ на COVID-19, скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 229 584 случая заражения коронавирусной инфекцией. 221 717 человек прошли лечение и выздоровели, 3 105 человек скончались, лечение 4 762 больных продолжается.

За прошедший период проведено 2 380 074 теста, а количество сегодняшних тестов составляет 7 458.