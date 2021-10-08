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В Азербайджане ряд колледжей получил правовой статус

В Азербайджане ряд колледжей получил правовой статус В Азербайджане реорганизуется ряд колледжей.
Внутренняя политика
8 октября 2021 г. 12:57
В Азербайджане ряд колледжей получил правовой статус
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В Азербайджане реорганизуется ряд колледжей.

Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Решением учреждены юридические лица публичного права Агджабединский педагогический колледж, Агдамский государственный социально-экономический колледж, Агдамский музыкальный колледж, Агдашский государственный гуманитарный колледж, Астаринский педагогический колледж, Бардинский государственный колледж управления и технологий, Гёйчайский государственный колледж управления и технологий, Исмаиллинский государственный гуманитарный и технологический колледж, Газахский государственный социально-экономический колледж, Губинский государственный социально-экономический колледж, Масаллинский государственный региональный колледж, Сабирабадский государственный социально-экономический колледж, Шамахинский государственный региональный колледж, Ширванский государственный экономический и гуманитарный колледж, Шушинский гуманитарный колледж, Товузский государственный социально-экономический колледж и Загатальский государственный колледж управления и технологий.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bir sıra kolleclər yenidən təşkil edilib

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