В Азербайджане ряд колледжей получил правовой статус

В Азербайджане реорганизуется ряд колледжей.

В Азербайджане реорганизуется ряд колледжей.

Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Решением учреждены юридические лица публичного права Агджабединский педагогический колледж, Агдамский государственный социально-экономический колледж, Агдамский музыкальный колледж, Агдашский государственный гуманитарный колледж, Астаринский педагогический колледж, Бардинский государственный колледж управления и технологий, Гёйчайский государственный колледж управления и технологий, Исмаиллинский государственный гуманитарный и технологический колледж, Газахский государственный социально-экономический колледж, Губинский государственный социально-экономический колледж, Масаллинский государственный региональный колледж, Сабирабадский государственный социально-экономический колледж, Шамахинский государственный региональный колледж, Ширванский государственный экономический и гуманитарный колледж, Шушинский гуманитарный колледж, Товузский государственный социально-экономический колледж и Загатальский государственный колледж управления и технологий.