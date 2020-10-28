В Азербайджане продлен особый карантинный режим

Срок особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики продлен до 1 декабря.

Срок особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики продлен до 1 декабря.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны и возможных ее осложнений срок особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен до 06:00 1 декабря 2020 года.

Движение общественного транспорта приостанавливается с 00:00 7 ноября до 06:00 9 ноября, с 00:00 14 ноября до 06:00 16 ноября, с 00:00 21 ноября до 06:00 23 ноября, с 00:00 28 ноября до 06:00 30 ноября в городах Гянджа, Евлах, Мингячевир, Лянкяран, Шеки, Ширван, в Гейгельском, Самухском, Сабирабадском, Губинском, Агстафинском, Билясуварском, Хачмазском, Исмаиллинском, Гахском, Загатальском, Джалилабадском, Масаллинском районах.

Данное решение вступает в силу с 06:00 2 ноября 2020 года.