В Азербайджане 1100 осужденных в год будут проходить профподготовку
Внутренняя политика
- 07 октября, 2026
- 21:52
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В учреждениях по отбыванию наказания в Азербайджане осужденных начанут обучать рабочим специальностям - электромонтера, электрогазосварщика, ремонту гибридных и электрических транспортных средств и другим направлениям.
Об этом в интервью Report и телеканалу İTV заявил министр юстиции Фарид Ахмедов.
По его словам, на начальном этапе планируется ежегодно привлекать к сертифицированной профессиональной подготовке 1100 осужденных.
"В этот процесс привлечены не только частные партнеры, но и государственные юридические лица. Они также помогают создавать соответствующую инфраструктуру в учреждениях по отбыванию наказания и организовывать обучение", - сказал министр.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Nazir: Cəzaçəkmə müəssisələrində 1100 məhkum sertifikatlaşmış peşə hazırlığına cəlb olunacaq
Prisoners in Azerbaijan begin certified vocational training
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