В Азербайджане 1100 осужденных в год будут проходить профподготовку

В учреждениях по отбыванию наказания в Азербайджане осужденных начанут обучать рабочим специальностям - электромонтера, электрогазосварщика, ремонту гибридных и электрических транспортных средств и другим направлениям.

Об этом в интервью Report и телеканалу İTV заявил министр юстиции Фарид Ахмедов.

По его словам, на начальном этапе планируется ежегодно привлекать к сертифицированной профессиональной подготовке 1100 осужденных.

"В этот процесс привлечены не только частные партнеры, но и государственные юридические лица. Они также помогают создавать соответствующую инфраструктуру в учреждениях по отбыванию наказания и организовывать обучение", - сказал министр.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.