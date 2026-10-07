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    В Азербайджане 1100 осужденных в год будут проходить профподготовку

    Внутренняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 21:52
    В Азербайджане 1100 осужденных в год будут проходить профподготовку

    В учреждениях по отбыванию наказания в Азербайджане осужденных начанут обучать рабочим специальностям - электромонтера, электрогазосварщика, ремонту гибридных и электрических транспортных средств и другим направлениям.

    Об этом в интервью Report и телеканалу İTV заявил министр юстиции Фарид Ахмедов.

    По его словам, на начальном этапе планируется ежегодно привлекать к сертифицированной профессиональной подготовке 1100 осужденных.

    "В этот процесс привлечены не только частные партнеры, но и государственные юридические лица. Они также помогают создавать соответствующую инфраструктуру в учреждениях по отбыванию наказания и организовывать обучение", - сказал министр.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

    Фарид Ахмедов Осужденные Пенитенциарная служба
    Nazir: Cəzaçəkmə müəssisələrində 1100 məhkum sertifikatlaşmış peşə hazırlığına cəlb olunacaq
    Prisoners in Azerbaijan begin certified vocational training
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