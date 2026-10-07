Nazir: Cəzaçəkmə müəssisələrində 1100 məhkum sertifikatlaşmış peşə hazırlığına cəlb olunacaq
Daxili siyasət
- 07 oktyabr, 2026
- 21:51
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Cəzaçəkmə müəssisələrində məhkumlara elektrik montyoru, elektrik-qaz qaynaqçısı, hibrid və elektrik nəqliyyat vasitələrinin təmiri və bir sıra digər sahələr üzrə peşə hazırlığına başlanılıb.
Bunu "Report" və İTV-yə müsahibəsində ədliyyə naziri Fərid Əhmədov deyib.
Nazir bildirib ki, ilkin mərhələdə ildə 1100 məhkumun sertifikatlaşmış peşə hazırlığına cəlb olunması nəzərdə tutulub:
"Bu prosesə yalnız özəl tərəfdaşlar deyil, eyni zamanda dövlətə məxsus hüquqi şəxslər də cəlb olunublar. Onlar da cəzaçəkmə müəssisələrində müvafiq infrastrukturun qurulmasına və təlimlərin təşkilinə kömək edirlər".
Müsahibənin tam mətnini buradan oxuya bilərsiniz.
В Азербайджане 1100 осужденных в год будут проходить профподготовку
Prisoners in Azerbaijan begin certified vocational training
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