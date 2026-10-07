Институциональные реформы в системе юстиции и применяемые новые подходы – расширенное интервью с министром юстиции Фаридом Ахмедовым

Текущая деятельность, а также реформы в системе юстиции Азербайджана, проблемы в исполнении судебных решений и предпринимаемые для улучшения ситуации шаги, преобразования в пенитенциарной системе, проекты в направлении цифровизации входят в число важных тем, вызывающих общественный интерес. Также в центре внимания находятся исправление и реабилитация осужденных в исправительных учреждениях, организация их профессионального образования, а также новшества, применяемые в сфере пробации.

Министр юстиции Фарид Ахмедов в интервью агентству Report и İTV внес ясность в эти вопросы. Министр рассказал о проводимой работе в сфере юстиции и планах на будущее.

İTV: Одним из важнейших направлений деятельности Министерства юстиции является исполнение судебных решений. В обществе и социальных сетях периодически звучат различные мнения по этому поводу. Как вы оцениваете текущую ситуацию в этой сфере? Какая работа проделана за прошедший период и каких результатов удалось достичь?

- Одним из важных направлений деятельности Министерства юстиции является исполнение, в частности, судебных решений и в целом исполнительных документов. И это неслучайно, поскольку исполнение судебных решений является одним из важных инструментов в сфере реализации прав наших граждан и субъектов предпринимательства, а также формирования доверия к судебной власти в целом. По этой причине исполнение судебных решений и других исполнительных документов постоянно находится в центре внимания.

В результате мер последних лет к концу 2025 года наши показатели исполнения достигли 60%. Это самый высокий показатель за последние 5 лет. По итогам первых 6 месяцев текущего года эта цифра составила примерно 62%, и по нашим прогнозам, к концу года она достигнет предела 62-65%. Естественно, мы хотели бы довести эти показатели до 100%, но, к сожалению, нигде в мире невозможно достичь этой цифры по ряду причин. Это может быть связано с имущественным положением должников, их платежеспособностью и пр. Наша цель же состоит в устойчивом повышении этих показателей.

Report: Как вы отметили, в выполнении исполнительных документов существуют определенные трудности. В чем они заключаются и какие шаги предпринимаются для их устранения? Насколько эффективную роль играет институт частных судебных исполнителей в решении этих проблем?

- Как я отметил, доведение показателей исполнения до 100% было бы нашей идеальной целью. Однако в силу различных объективных и субъективных причин достичь этого не удается. В числе субъективных причин стоит отметить ситуации, обусловленные слабой компетенцией судебных исполнителей. Или же порой судебные исполнители могут допускать поведение, выходящее за рамки, установленные законодательством, и мы принимаем в их отношении самые жесткие меры.

Другая субъективная причина связана с материальным положением должника при реализации исполнительных документов по денежным требованиям. В ряде случаев судебный исполнитель совершает все необходимые действия для этого, но не обнаруживает у должника каких-либо активов. То есть из-за отсутствия официального дохода или какого-либо зарегистрированного на его имя движимого или недвижимого имущества исполнение требования становится невозможным.

Тем не менее, даже в таких случаях, мы осуществляем необходимые исполнительные действия и обеспечиваем обращение взыскания на активы должника в случае их появления в будущем. Однако в целом мы сталкиваемся с этими субъективными аспектами, связанными с денежными требованиями, которые могут создавать определенные препятствия в исполнении судебных решений.

Наряду с этим существуют и объективные причины трудностей, связанных с исполнением. Они обусловлены главным образом резким ростом числа дел, поступающих в производство в последние годы. Для сравнения отмечу, что в 2020–2023 годах в производство поступало 307–309 тыс. исполнительных документов в год. К концу 2024 года этот показатель увеличился примерно на 30% - до 387 тыс., а концу 2025 года достиг 436 тыс.. Мы прогнозируем, что к концу текущего года число дел, поступивших в производство за год, превысит 500 тыс. Естественно, это значительно увеличило рабочую нагрузку на исполнительную службу.

С одной стороны, мы должны оценивать это как результат роста доверия к судебной власти в стране, а также увеличения экономической активности и гражданского оборота. Это положительное явление. Однако, с другой стороны, Исполнительная служба оказалась чрезмерно перегружена. Мы столкнулись с проблемой резкого увеличения числа поступающих в производство дел при неизменном количестве судебных исполнителей.

Безусловно, несмотря на это, укрепляя исполнительную дисциплину и внедряя современные цифровые инструменты в этой сфере, нам удалось добиться повышения показателей исполнения. Однако, учитывая указанные проблемы, мы посчитали, что их решение возможно путем проведения коренных, фундаментальных институциональных реформ, в связи с чем выдвинули ряд инициатив в этом направлении.

Одна из этих инициатив связана с формированием и внедрением института частных судебных исполнителей. Как вам известно, в 2025 году был принят закон "О частных судебных исполнителях", внедрение этого института предусмотрено в 2026 году. Основная философия этого закона заключается в том, что государство, передавая часть нагрузки по выполнению исполнительных документов в частный сектор, превращается в орган, осуществляющий надзор и регулирование в этих отношениях.

На первоначальном этапе деятельность частных судебных исполнителей будет распространяться на исполнительные документы, относящиеся в основном к делам по денежным требованиям. Тому есть две причины. В первую очередь, для эффективной организации деятельности частных судебных исполнителей необходимы естественные стимулирующие механизмы, связанные с доходностью института. Поэтому на предварительном этапе мы считаем более целесообразной передачу им исполнительных дел, исходящих из денежных требований.

Есть и другая причина. Так, если посмотреть на наш портфель, на сегодняшний день насчитывается около 1 млн 90 тыс. исполнительных документов. Более 60% из них - дела, связанные с денежными требованиями. Эта цифра может создать впечатление, что по количеству субъектов денежных требований насчитывается более 600 тыс. взыскателей. Это совершенно не так. Более 520 тыс. денежных требований охватывают всего 40 субъектов. Иными словами, всего 40 юридических лиц выступают в качестве взыскателей по 520 тыс. исполнительных документов. Это в основном банки, небанковские кредитные организации (НБКО), субъекты, занимающиеся продажей бытовой техники, и другие юридические лица.

Здесь мы главным образом наблюдаем случаи, когда банки и НБКО выдают необеспеченные кредиты, а затем сталкиваются с трудностями при их возврате. В таких случаях они обращаются в суд. После вынесения судебного решения соответствующий исполнительный документ поступает в наше производство, и в результате наша нагрузка резко возрастает.

Мы ни в коем случае не выступаем против выдачи кредитов в стране. Это один из факторов, стимулирующих экономический оборот. Однако мы выступаем против того, чтобы государственный орган нес нагрузку вследствие неправильного управления рисками каким-либо предпринимательским субъектом. Цель и логика закона заключаются в том, что если у какого-либо субъекта в результате неправильного управления рисками возникает задолженность в отношении него, то расходы, связанные с этим, должен нести сам этот субъект.

Механизм частного исполнения как раз это и обеспечит. Частные судебные исполнители будут обладать теми же полномочиями, что и государственные судебные исполнители. Они также смогут в полном объеме осуществлять исполнительные действия по поступившим требованиям. Разница лишь в том, что они будут делать это на платной основе. Таким образом, при передаче большей части этого портфеля частному сектору нагрузка государства в этой сфере значительно снизится.

Для информации сообщу, что мы уже начали процесс сертификации частных судебных исполнителей. Они завершили первый - письменный этап конкурса. После этапа собеседования и прохождения обучения они смогут приступить к полноценной деятельности в качестве частных судебных исполнителей.

С другой стороны, следующая объективная проблема, с которой мы сталкиваемся, связана с численностью судебных исполнителей. Я вновь хотел бы напомнить вам о количестве дел, находящихся у нас в производстве. Если разделить около 1 млн 90 тыс. дел, находящихся в производстве, на число судебных исполнителей, то в среднем по стране на каждого судебного исполнителя приходится 3500–4000 исполнительных дел в год. В районах же эта цифра составляет 10 тыс.

Это связано главным образом с тем, что лица, принятые на службу в органы юстиции, не стремятся работать в регионах в качестве судебных исполнителей. При поступлении на службу в органы юстиции они выражают желание работать в Баку, но не хотят ехать в районы. Таким образом, ресурс судебных исполнителей в наших районах начал резко сокращаться.

Для решения этого вопроса мы выступили с предложением о внесении изменений в законодательство. Путем внесения изменений в закон о государственных судебных исполнителях нам удалось добиться отмены требования высшего юридического образования в отношении судебных исполнителей в целом. Это, безусловно, стало решением, принятым в результате многочисленных обсуждений. Основной вопрос заключался в том, какие компетенции требуются от государственного судебного исполнителя. Мы пришли к выводу, что судебный исполнитель, по сути, может осуществлять эту деятельность, пройдя процесс обучения, без обязательного получения полного четырехлетнего юридического образования.

Мы уже начали процесс отбора судебных исполнителей без высшего юридического образования. В этом году подали заявки около 600 кандидатов, и около 300 из них, пройдя первый этап, были допущены к этапу собеседования. После прохождения ими обучения мы направим их на имеющиеся вакансии в регионах. Проведя эти институциональные реформы, мы решим как проблему, связанную с нагрузкой, так и трудности, связанные с нехваткой ресурсов.

İTV: Одним из вопросов, постоянно находящихся в центре внимания общества, являются пенитенциарные учреждения. Давайте начнем с того, что это не только учреждение для отбывания наказания, но и исправительное учреждение. И здесь очень важным вопросом является организация процесса исправления осужденных. Какие меры принимаются в учреждениях по отбыванию наказания для предотвращения повторного совершения преступлений лицами, отбывшими наказание? Что, на ваш взгляд, должно быть сделано в этом направлении?

- Совершенно верно. Несмотря на то, что по названию тюрьма - это учреждение для отбывания наказания, естественно, к этому нужно подходить, в первую очередь, через призму исправления. Когда речь идет об исправлении преступника, в первую очередь на ум приходят учреждения по отбыванию наказания. Однако я оцениваю процесс исправления не в узком юридическом смысле, а в более широком - как процесс, который должен происходить в обществе в целом.

Потому что до поступления в учреждение по отбыванию наказания человек на свободе демонстрировал определенное поведение. Поскольку это, как правило, поведение несоциализированного, склонного к нарушениям законов человека, данное лицо попадает в учреждение по отбыванию наказания. К процессу исправления любого гражданина мы должны относиться как к ответственности общества в целом. С этой точки зрения процесс исправления, происходящий в учреждениях по отбыванию наказания, по сути, должен оцениваться как процесс повторного исправления.

То есть, как я отметил, поскольку человек сбился с пути и совершил какое-либо преступление, он попадает в учреждение по отбыванию наказания, где мы заново начинаем процесс его исправления в условиях изоляции. Методы, которые мы применяем, в основном включают проведение воспитательной работы, привлечение осужденных к общественно полезному труду, получению образования и профессиональному обучению.

На свободе воспитательная работа связана с институтом семьи, а также с дошкольным и школьным образованием. Привлечение человека к труду, занятие общественно полезным трудом способствует его формированию как личности, как гражданина. С этой точки зрения мы должны смотреть на процесс исправления в широком смысле - то есть как на ответственность общества в целом. Когда перечисленные мной институты не функционируют должным образом, человек прибегает к девиантному поведению (действие, идущее вразрез с принятыми в обществе законами, правилами, общими нормами поведения - ред.), формируется преступное мышление, он нарушает закон и попадает в учреждение по отбыванию наказания.

В Азербайджане уровень преступности очень низкий. Мы видим это даже в сравнении с самыми развитыми западными странами. Это означает, что упомянутые мной институты достаточно эффективны, и в этом процессе, естественно, неоспорима также эффективная деятельность правоохранительных органов.

Однако во всех обществах и государствах есть люди с преступным поведением, и Азербайджан в этом отношении не является исключением. Совершив преступление, они попадают в учреждения по отбыванию наказания, где процесс их исправления осуществляется в условиях изоляции. Применяя перечисленные мной методы, мы организуем этот процесс с целью их исправления и предотвращения совершения повторных преступлений в будущем.

Я считаю, что наиболее важным из этих методов является организация процесса исправления посредством образования и, в особенности, профессионального обучения, основанного на компетенциях и навыках. Почему я делаю особый акцент именно на этом? Потому что если мы посмотрим на лиц, совершающих преступления в различных странах мира и в Азербайджане, то увидим, что часть из них - это трудоспособные, но безработные люди. Причина их незанятости связана не с наличием безработицы на рынке труда. Просто у них нет компетенций и навыков, соответствующих предлагаемым на рынке труда вакансиям. Если взглянуть на статистику повторных преступлений, мы видим, что и среди них число безработных лиц весьма значительно. По этой причине мы уделяем особое внимание формированию этих компетенций и навыков в учреждениях по отбыванию наказания и вопросу трудоустройства данных лиц после освобождения от наказания.

Как вам известно, существует Распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 25 июня 2025 года об утверждении "Плана действий на 2025–2030 годы по повышению качества профессионального образования в учреждениях по отбыванию наказания и совершенствованию существующей инфраструктуры". На основании этого распоряжения дан ряд поручений, связанных с организацией профессионального образования, и в рамках их исполнения с нашей стороны дан старт новому проекту - "N.Ə.F.Ə.S".

В его рамках мы начали реализацию ряда программ профессиональной подготовки на основе государственно-частного партнерства. Как в учреждениях по отбыванию наказания, расположенных в регионах, так и в Баку мы начали профессиональную подготовку по специальностям, востребованным на рынке труда. В связи с этим мы провели исследование рынка и, определив, в каких профессиях существует наибольшая потребность, привлекли частных партнеров с высоким уровнем профессионализма в данной сфере.

Так, в учреждениях по отбыванию наказания уже начата профессиональная подготовка по таким направлениям, как электромонтер, электрогазосварщик, ремонт гибридных и электрических транспортных средств, а также ряд других специальностей.

На начальном этапе предусмотрено привлечение 1100 осужденных в год к сертифицированной профессиональной подготовке. В этот процесс привлечены не только частные партнеры, но и государственные юридические лица. Они также помогают в создании соответствующей инфраструктуры в учреждениях по отбыванию наказания и в организации обучения.

Report: Из-за некоторых подходов, существующих в обществе, отдельные работодатели с осторожностью относятся к ранее судимым лицам, что создает препятствия для их трудоустройства. Как вы видите решение этой проблемы?

- В Министерстве юстиции тоже существовал стереотип, будто работодатели неохотно берут на работу тех, кто отбывает или уже отбыл наказание. Однако мы провели опрос среди 500 работодателей и выяснили, что это заблуждение. По сути, мы пришли к выводу, что этот стереотип в определенной степени необоснован.

Разумеется, этот подход зависит от тяжести преступления и должности, на которую претендует бывший заключенный. Например, к тем, кто совершил проступок по неосторожности, работодатели относятся терпимее и с меньшей настороженностью. В отношении же лиц, совершивших более тяжкие преступления, их поведение, естественно, более осторожное.

В целом я согласен с существованием подобного стереотипа и стигмы. Для их устранения мы смогли привлечь частных партнеров в исправительные учреждения. Мы верим, что благодаря участию работодателей в процессе обучения и практики осужденных, близкому знакомству с ними, нам удастся устранить эти предосторожности, стереотипы и стигмы. В этом направлении у нас уже есть положительный опыт.

İTV: Давайте согласимся, что исправление осужденного лица в учреждениях пенитенциарной службы зависит также от имеющихся условий. Удовлетворяет ли вас состояние существующей инфраструктуры, и достаточна ли она для достижения поставленных целей? Какие работы планируется провести в этой сфере, какие шаги ожидается предпринять?

- Как вам известно, до сегодняшнего дня по поручению господина Президента был построен ряд новых исправительных учреждений, и этот процесс продолжается. Я полностью с вами согласен, что для решения перечисленных мною вопросов, включая создание условий для получения профессионального образования, в целом необходима здоровая инфраструктура учреждений. В этом направлении в настоящее время также осуществляется ряд мероприятий. По поручению господина Президента уже строятся новые исправительные учреждения. Эти проекты служат обновлению существующей инфраструктуры.

Мы уже начали строительство нового исправительного учреждения в Гарадаге, рассчитанного на 2000 осужденных. Одновременно планируется строительство нового исправительного учреждения в Умбаки на территории 35 гектаров, рассчитанного на 6-7 тысяч осужденных. Наряду с этим, предусмотрено строительство исправительного учреждения в Гяндже. Таким образом, в целях обновления существующей инфраструктуры мы поставили цель в будущем ввести в эксплуатацию новые исправительные учреждения, рассчитанные приблизительно на 11 тыс. осужденных. Завершение этих проектов предусмотрено до 2030 года.

Эти исправительные учреждения будут полностью соответствовать современным стандартам. Здесь предусмотрено создание как новой инфраструктуры профессионального образования, так и механизмов надзора за осужденными с помощью цифровых инструментов - систем распознавания лиц и других технологических решений. Это, в свою очередь, внесет важный вклад в процесс исправления.

Наряду с этим мы начали реализацию масштабных цифровых проектов в направлении совершенствования инфраструктуры исправительных учреждений. Мы верим, что эти проекты послужат дальнейшей оптимизации и повышению прозрачности управления исправительными учреждениями в целом.

Здесь мы в основном предусмотрели внедрение цифровых решений, направленных на сокращение физического контакта с гражданами. Мы уже начали применять эти цифровые решения в качестве пилотного проекта. Одним из них является онлайн-информационная система для посетителей. С помощью этой системы процессы регистрации на свидания с осужденными и отправки передач осужденным полностью цифровизированы. Мы используем эти цифровые решения в качестве инструмента контроля над данными процессами.

Кроме того, создана и введена в эксплуатацию платформа видеосвиданий с осужденными.

Одновременно в направлении повышения качества медицинского обслуживания сформирована новая платформа телемедицины, то есть дистанционного обследования осужденных. Она создана как в целях правильного управления ресурсами, так и для обеспечения более качественного и оперативного оказания медицинских услуг.

В настоящее время мы применяем эти цифровые решения в четырех исправительных учреждениях и предусмотрели охватить всю инфраструктуру Пенитенциарной службы. Внедряя эти решения, мы сможем добиться более плавного и эффективного построения процессов в Пенитенциарной службе в целом.

Report: Было бы интересно услышать ваши мнения о ситуации в сфере исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества. В этом контексте дал ли надзор пробации ожидаемые результаты с точки зрения безопасности общества и реабилитации осужденных?

- Как вам известно, господин Президент в 2017 году подписал распоряжение "О совершенствовании деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации уголовной политики и расширении применения альтернативных наказаний и процессуальных мер принуждения, не связанных с изоляцией от общества". Именно в этом распоряжении было дано поручение о создании Службы пробации. Служба функционирует с того года.

У пробации есть две основные цели. Это осуществление пробационного надзора над лицами, ограниченными в свободе, а также социальная адаптация и реабилитация осужденных. Социальная адаптация и реабилитация осужденных является для нас одним из приоритетных направлений. Потому что именно у лиц, находящихся под пробационным надзором, риски совершения преступлений могут быть выше, и мы считаем, что это для них уязвимый период. В это время, обеспечивая социальную реабилитацию этих лиц, мы можем добиться их превращения в законопослушных граждан.

В результате проведенных мероприятий мы уже наблюдаем резкое сокращение числа лиц, нарушивших условия пробации. Если на конец 2023 года эта цифра составляла 842, то к концу 2025 года она сократилась в 9 раз, снизившись до 93. В то же время мы наблюдаем снижение случаев повторного совершения преступлений лицами, находящимися под пробационным надзором, приблизительно на 15%.

В целом, в целях проведения более коренных реформ в сфере пробации нами разработана концепция на 2027-2031 годы, связанная с расширением и совершенствованием пробационной деятельности. Этот проект концепции в настоящее время находится в процессе согласования в правительстве, и я думаю, что с внедрением этой концепции мы сможем достичь тех целей, которые я обозначил по Службе пробации.

İTV: Роль судебной экспертизы при осуществлении правосудия неоспорима. Я даже часто слышу от своих знакомых: "Давайте для начала дождемся результатов экспертизы". Какие проблемы ожидают своего решения в сфере судебной экспертизы и какая работа ведется в этом направлении?

Значение судебной экспертизы и заключения эксперта для решения, принимаемого судом, велико. Вместе с тем, в конечном итоге, разумеется, заключение эксперта выступает для суда в качестве одного из доказательств, подлежащих его оценке. Иными словами, суд приходит к окончательному выводу, оценивая все доказательства в совокупности, в том числе и заключение эксперта.

С учетом значимости института судебной экспертизы в 2024 году господином Президентом был создан Совет судебной экспертизы Азербайджанской Республики для обеспечения более эффективной и централизованной координации деятельности в этой сфере. Этому Совету был дан ряд поручений, в том числе о полной взаимной цифровизации экспертной деятельности между всеми ведомствами.

В связи с этим на основе предложений Совета в 2025 году был подписан Указ о создании информационной системы "Судебная экспертиза". В настоящее время эта информационная система полностью готова к использованию. Ожидается лишь завершение некоторого нормативного регулирования. После завершения процесса система будет полностью введена в эксплуатацию.

Система будет охватывать не только судебные экспертизы, проводимые Министерством юстиции, но и виды немедицинской и медицинской экспертизы, осуществляемые другими ведомствами. Посредством этой системы станет возможным отслеживание процесса экспертизы в режиме реального времени, то есть стороны по делу смогут получать информацию о статусе экспертизы. В целом эта информационная система станет очень важной базой данных в сфере экспертизы.

Кроме того, в результате деятельности Совета разработана "Концепция развития сферы судебной экспертизы в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы". Документ утвержден соответствующим распоряжением господина Президента, и в течение периода, охватываемого концепцией, предусматривается осуществление мероприятий, связанных как с рядом институциональных и нормативных вопросов, так и в целом с развитием экспертной инфраструктуры.

Report: Как вы знаете, в стране начнут деятельность новые частные судебные эксперты. Внесут ли эти эксперты свой вклад в развитие сферы судебной экспертизы, и в чем он будет заключаться?

- На самом деле меры, которые мы применяем в сфере выполнения исполнительных документов, можно аналогичным образом применить и в сфере экспертизы. Потому что, как и в сфере исполнения, в сфере экспертизы мы также наблюдаем резкий рост количества дел, поступающих в производство. За последние 4 года наблюдался рост почти на 45%. Это привело к резкому увеличению нагрузки государства в данной сфере. Рост количества дел, поступающих в производство, может влиять как на качество экспертных заключений, так и на их своевременное предоставление.

В целом, как логическое продолжение предыдущего вопроса, это может в определенной степени негативно повлиять и на отправление правосудия. В целях оптимизации рабочей нагрузки в данной сфере мы дали старт процессу сертификации, связанному с началом деятельности института частной экспертизы и частных экспертов. В настоящее время этот процесс продолжается. После завершения процесса обучения они смогут пройти процесс отбора и начать деятельность в качестве частных экспертов.

За исключением областей экспертизы, отнесенных законом к исключительной компетенции государства, во всех остальных областях экспертизы, наряду с государственными экспертами, заключения смогут давать и частные эксперты. Таким образом, мы сможем снизить нагрузку государства в этой сфере и внести положительный вклад в отправление правосудия.

İTV: Вы сообщили о ряде цифровых проектов, реализуемых Министерством юстиции. А в каких других направлениях деятельности юстиции осуществляются меры по цифровизации? Какие новшества ожидаются для расширения охвата цифровых услуг юстиции? В целом цифровизация и искусственный интеллект - это требование времени. Успевает ли Министерство юстиции адаптироваться к этим требованиям?

- Как вы знаете, во всех государственных органах реализуются цифровые проекты по отдельным направлениям деятельности. Министерство юстиции рассматривает цифровизацию не как самоцель, а как инструмент для достижения других целей. Уверен, что и в других органах существует такой же подход к этому вопросу.

До сегодняшнего дня мы были свидетелями цифровизации государственных услуг в различных сферах. Министерство юстиции в этом отношении не является исключением. Однако дальнейшее углубление этого процесса и придание нового дыхания цифровизации произошло в 2026 году с принятием двух важных документов.

Один из них - Указ господина Президента о создании Совета цифрового развития под руководством первого вице-президента Мехрибан ханум Алиевой, другой - План действий на 2026-2028 годы по ускорению цифрового развития в Азербайджанской Республике. Благодаря этим важным документам процесс цифровизации еще более углубился и в данной сфере определены новые цели.

Эти цели должны непосредственно служить задачам создания добавленной стоимости в экономике, повышения эффективности управления и принятия решений на основе данных. Я считаю, что в качестве одной из важнейших целей цифровизация должна способствовать обеспечению удовлетворенности граждан. Цифровые проекты, реализованные в Министерстве юстиции до сегодняшнего дня и те, которые будут реализованы в дальнейшем, служат именно этим целям.

История цифровизации в Министерстве юстиции охватывает 15-летний период. Она началась прежде всего с цифровизации нотариальных услуг, электронного нотариата. Однако мы начали реализацию новых цифровых проектов практически во всех сферах наших направлений деятельности.

В сфере исполнения электронная информационная система исполнения была перестроена, и на ее основе введено в эксплуатацию приложение "Мобильное исполнение". У этого приложения уже более 30 тыс. активных пользователей. В то же время для целей исполнения нами введена в эксплуатацию электронная информационная система аукционов. Она является одной из важных информационных систем, служащих обеспечению прозрачности и большей доступности аукционного процесса в целом.

Кроме того, мы обладаем полномочиями по осуществлению административного надзора за деятельностью муниципалитетов, и в рамках этих полномочий мы сформировали портал доходов и расходов муниципалитетов.

В то же время в сфере нотариата, в частности через "Мобильный нотариат", мы оказываем широкий спектр услуг. В настоящее время у приложения "Мобильный нотариат" 1,8 млн активных пользователей. В соответствии с Планом действий на 2026-2028 годы по ускорению цифрового развития в Азербайджанской Республике предусмотрен перевод услуг из приложения на платформу mygov, и в настоящее время мы осуществляем этот процесс. 13 услуг, имеющихся в приложении "Мобильный нотариат", уже осуществляются через mygov.

Наряду с этим, мы предприняли ряд шагов в направлении цифровизации актов гражданского состояния, и среди них выдачу справок, связанных с рождением, браком, смертью, гражданским состоянием и составом семьи, мы также осуществляем через mygov.

Я считаю, что одним из важнейших направлений нашей деятельности является очистка данных, поскольку по отношению ко многим государственным органам базы данных Министерства юстиции, в особенности Государственный реестр населения, выступают в роли первичного источника данных. В рамках обмена данными первичного источника мы осуществляем интеграцию с 42 государственными органами. Услуги этих государственных органов непосредственно зависят от чистоты этих данных в первичном источнике. В настоящее время нам удалось достичь чистоты 95% данных, основанных на ФИН-коде.

Наряду с этим, мы также вводим в эксплуатацию решения на основе искусственного интеллекта, в основном, в сфере нотариата. Мы запустили новый инструмент, работающий на основе искусственного интеллекта, для оценки имущества, чтобы граждане, обращаясь к нотариусам с целью купли-продажи, могли заранее определить стоимость имущества.

Как я отметил, мы уже реализуем ряд проектов. В дальнейшем мы продолжим нашу работу в этом направлении. Также хочу особо подчеркнуть, что все наши цифровые проекты будут служить тем трем целям, определенным в двух важных документах, которые я назвал (Ред. - Указ Президента Азербайджанской Республики о некоторых мерах, связанных с совершенствованием деятельности в сферах цифровизации, электронного правительства, искусственного интеллекта и инноваций в Азербайджанской Республике, Распоряжение Президента Азербайджанской Республики об утверждении "Плана действий на 2026−2028 годы по ускорению цифрового развития в Азербайджанской Республике").