Утверждены правила регистрации договоров для оказания услуг представительствами НПО за счет иностранных источников финансирования

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана утвердил "Порядок регистрации договоров для оказания услуг или работ неправительственными организациями, а также филиалами и представительствами зарубежных НПО за счет иностранных источников финансирования".

Как сообщает Report, постановление в связи с документом подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

Данное правило регулирует порядок регистрации договоров для оказания услуг или работ неправительственными организациями, а также филиалами и представительствами зарубежных НПО за счет иностранных источников финансирования. Требования в правилах, предусмотренных для регистрации договоров, распространяются и на дополнительные договора, а также на любые поправки к ним.

Согласно документу, не позднее 15 дней с момента заключения договора представляются неправительственными организациями в министерство юстиции для их регистрации.

Без договора или по незарегистрированным договорам не могут проводиться банковские операции или любые другие операции.

При регистрации любого договора ему выдается индивидуальный регистрационный номер. При проведении банковских операций по договору в банковских документах указывается его индивидуальный регистрационный номер.

При обнаружении недостатков, не являющихся причиной для регистрации представленных документов, министерство юстиции приостанавливает регистрацию договора и, возвращая эти документы заявителю, дополнительно назначает 5 рабочих дней для устранения этих недостатков.

Если предусмотренные министерством юстиции документы не представляются, при обнаружении недостатков в результате расследования указанных вопросов, при ошибках в указанных в заявлении сведениях или приложениях, и не устранении выявленных недостатков в установленный срок, министерство юстиции отказывает в регистрации договора.