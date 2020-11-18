Стартовала международная кампания "Защитим леса Карабаха!"

Общереспубликанское молодежное движение DAVAM провело пресс-конференцию, на которой объявило общественности страны о начале международной кампании "Защитим леса Карабаха!".

Общереспубликанское молодежное движение DAVAM провело пресс-конференцию, на которой объявило общественности страны о начале международной кампании "Защитим леса Карабаха!".

Как сообщает Report, на конференции приняли участие председатель движения Нихад Аллахъярлы, члены правления Сабир Рустамов и Рейхан Джамалова.

На мероприятии было подчеркнуто, что враг, покидая азербайджанские земли по соответствующему графику, пытается максимально навредить этому региону. Было отмечено, что карабахские леса, оставляемые дома сжигаются, наносится большой ущерб экологии, флоре и фауне региона:

"Этот экологический террор видим в публикациях армянского сегмента социальных медиа".

Общереспубликанское молодежное движение DAVAM будет доводить до сведения международной общественности именно эти шаги врага, призывать политические институты и международные организации, занимающиеся экологией и охраной окружающей среды, к комментированию экологического террора на территории Азербайджана и оказанию международного давления на Армению.

Параллельно с этим уже с 21:00 16 ноября молодежь активно использует хэштеги #StopArmenianEcoTerrorism в Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме и пытается привлечь внимание пользователей социальных сетей, международных организаций и медиа-структур к этой теме.