Спецпредставитель президента: Наша независимость вечна, необратима

"Наша независимость вечна, необратима".
Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (кроме Шушинского района) Эмин Гусейнов.
"Дорогие соотечественники, поздравляем вас с 28 мая - Днем Независимости Азербайджанской Республики, желаем мира и спокойствия!
Наша независимость вечна, необратима!" - отметил спецпредставитель президента Азербайджана.
Эмин Гусейнов добавил к своему посту хэштег #Карабах #ДеньНезависимости.