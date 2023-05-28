Спецпредставитель президента: Наша независимость вечна, необратима

"Наша независимость вечна, необратима".

"Наша независимость вечна, необратима".

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (кроме Шушинского района) Эмин Гусейнов.

"Дорогие соотечественники, поздравляем вас с 28 мая - Днем Независимости Азербайджанской Республики, желаем мира и спокойствия!

Наша независимость вечна, необратима!" - отметил спецпредставитель президента Азербайджана.

Эмин Гусейнов добавил к своему посту хэштег #Карабах #ДеньНезависимости.