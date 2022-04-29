Создана комиссия по переименованию улиц в Баку

Согласно распоряжению главы Исполнительной власти города Баку создана комиссия по инвентаризации, наименованию и переименованию улиц и проспектов в столице.

Согласно распоряжению главы Исполнительной власти города Баку создана комиссия по инвентаризации, наименованию и переименованию улиц и проспектов в столице.

Об этом сообщили Report в пресс-службе столичной ИВ.

В состав комиссии вошли историки и лингвисты, а также ответственные представители исполнительных органов власти городов и районов столицы.

Отмечается, что комиссия должна обеспечить создание единой базы данных по улицам и проспектам Баку, выявление одноименных и неназванных улиц и подготовку предложений по присвоению им наименований согласно действующим стандартам и нормативным актам.