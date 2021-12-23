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Сотрудникам ГТК повысили зарплаты

Сотрудникам ГТК повысили зарплаты Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячных денежных выплат сотрудникам Государственного таможенного комитета, имеющим специальные звания, и ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданским работникам, не являющимся государственными
Внутренняя политика
23 декабря 2021 г. 16:37
Сотрудникам ГТК повысили зарплаты
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Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячных денежных выплат сотрудникам Государственного таможенного комитета, имеющим специальные звания, и ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданским работникам, не являющимся государственными служащими.

Как сообщает Report, согласно распоряжению к месячным должностным окладам сотрудников Государственного таможенного комитета, имеющих специальные звания, установлена доплата в размере 20% от этой зарплаты.

Указ вступит в силу с 1 января 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке DGK əməkdaşlarının maaşları artırılıb

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