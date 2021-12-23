Сотрудникам ГТК повысили зарплаты

Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячных денежных выплат сотрудникам Государственного таможенного комитета, имеющим специальные звания, и ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданским работникам, не являющимся государственными

Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячных денежных выплат сотрудникам Государственного таможенного комитета, имеющим специальные звания, и ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданским работникам, не являющимся государственными служащими.

Как сообщает Report, согласно распоряжению к месячным должностным окладам сотрудников Государственного таможенного комитета, имеющих специальные звания, установлена доплата в размере 20% от этой зарплаты.

Указ вступит в силу с 1 января 2022 года.