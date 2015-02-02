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    ​Состоялось открытие нового здания Главного управления молодежи и спорта города Баку

    На церемонии принял участие министр молодежи и спорта Азад Рагимов

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось открытие нового здания Главного управления молодежи и спорта города Баку.

    Как сообщает Report, на церемонии открытия принял участие министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

    Министр поздравил молодое поколение с Днем молодежи, которое отмечается сегодня, и проинформировал присутствующих о деятельности государства в сфере молодежной политики.

    В завершение церемонии активные представители молодежи, спортсмены, тренеры и Федерация велоспорта Азербайджана были удостоены почетных грамот и дипломов.

    Отметим, что Главное управление охватывает 11 бакинских районов. 

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