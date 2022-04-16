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Состоялось заседание координационного штаба под председательством Самира Нуриева

Состоялось заседание координационного штаба под председательством Самира Нуриева Под председательством главы администрации президента, руководителя координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана Самира Нуриева состоялось очередное заседание штаба.
Внутренняя политика
16 апреля 2022 г. 16:58
Состоялось заседание координационного штаба под председательством Самира Нуриева

Под председательством главы администрации президента, руководителя координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана Самира Нуриева состоялось очередное заседание штаба.

Как сообщает Report, руководитель штаба Самир Нуриев отметил задачи, поставленные в ходе совещания, проведенного под председательством президента Азербайджана по итогам первого квартала текущего года, и отметил, что эти задачи станут основой деятельности координационного штаба на год.

В повестку дня заседания вошли различные вопросы, вытекающие из предстоящих краткосрочных и долгосрочных целей.

Затем были подробно обсуждены вопросы, вытекающие из совещания членов Кабинета Министров и координационного штаба, состоявшегося 2 марта в Шуше, в том числе вопросы градостроительства, водоснабжения в связи с приближением летнего сезона, восстановления памятников истории и культуры и другие вопросы, определены дальнейшие шаги в связи с выполнением поставленных задач и даны соответствующие поручения.

В конце заседания Самир Нуриев подчеркнул важность обеспечения гибкости деятельности координационного штаба для осуществления реконструкции и восстановления освобожденных территорий в централизованном порядке.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSamir Nuriyevin sədrliyi ilə Əlaqələndirmə Qərargahının növbəti iclası keçirilib

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