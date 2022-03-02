В Шуше состоялось совещание под руководством Али Асадова и Самира Нуриева

2 марта в Шуше под руководством премьер-министра Али Асадова и руководителя Администрации президента Самира Нуриева с участием руководящих лиц соответствующих государственных структур состоялось совещание, посвященное работам, проводимым на освобожденных

2 марта в Шуше под руководством премьер-министра Али Асадова и руководителя Администрации президента Самира Нуриева с участием руководящих лиц соответствующих государственных структур состоялось совещание, посвященное работам, проводимым на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, состоялось подробное обсуждение проделанной работы и реализуемых проектов, на месте был дан ряд необходимых поручений.

Члены делегации посетили историко-культурные памятники Шуши. Руководящие лица соответствующих структур дали подробную информацию о реализуемых в Шуше проектах, проводимых реставрационных и восстановительных работах.