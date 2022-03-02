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В Шуше состоялось совещание под руководством Али Асадова и Самира Нуриева

В Шуше состоялось совещание под руководством Али Асадова и Самира Нуриева 2 марта в Шуше под руководством премьер-министра Али Асадова и руководителя Администрации президента Самира Нуриева с участием руководящих лиц соответствующих государственных структур состоялось совещание, посвященное работам, проводимым на освобожденных
Внутренняя политика
2 марта 2022 г. 18:36
В Шуше состоялось совещание под руководством Али Асадова и Самира Нуриева

2 марта в Шуше под руководством премьер-министра Али Асадова и руководителя Администрации президента Самира Нуриева с участием руководящих лиц соответствующих государственных структур состоялось совещание, посвященное работам, проводимым на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, состоялось подробное обсуждение проделанной работы и реализуемых проектов, на месте был дан ряд необходимых поручений.

Члены делегации посетили историко-культурные памятники Шуши. Руководящие лица соответствующих структур дали подробную информацию о реализуемых в Шуше проектах, проводимых реставрационных и восстановительных работах.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir və Prezident Administrasiyası rəhbərinin başçılığı ilə Şuşada müşavirə keçirilib

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