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    Сиявуш Новрузов предложил повысить штрафы, связанные с кабельным телевидением

    Председатель комитета: Размер штрафа должен быть на таком уровне, чтобы они чувствовали ответственность© Report

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ "Вещатели кабельного телевидения нарушают права граждан. Там сидят 5-6 человек и зарабатывают деньги".

    Как сообщает Report, об этом заявил сегодня в ходе обсуждения законопроекта "О вещании кабельной сети" на пленарном заседании парламента председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей Партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов.

    Он отметил, что кабельные телеканалы не соблюдают требований закона: "Поэтому сумма штрафа должна быть такой, чтобы они были ответственны. Сейчас сумма штрафа составляет 150 манатов. Если зритель обратится в суд, они решат этот вопрос 150-ю манатами. Эта услуга некачественна, вещание нарушается, когда идет снег или дует ветер. Кроме того, они не дают право выбора гражданам. Но несмотря на это, из оплачиваемых им денег нельзя урезать и одного маната".

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