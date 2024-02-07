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Самир Нуриев проголосовал на внеочередных президентских выборах

Самир Нуриев проголосовал на внеочередных президентских выборах Глава Администрации президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев 7 февраля проголосовал на избирательном участке № 34 Ясамальского второго избирательного округа № 16.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 11:11
Самир Нуриев проголосовал на внеочередных президентских выборах

Глава Администрации президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев 7 февраля проголосовал на избирательном участке № 34 Ясамальского второго избирательного округа № 16.

Как сообщает Report, на данном избирательном участке наблюдается высокая явка избирателей.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты - от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.

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Версия на английском языке Presidential administration chief votes in elections
Версия на азербайджанском языке Samir Nuriyev səs verib

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