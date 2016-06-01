Самед Сеидов: Некоторые силы, пользуясь правами человека, пытаются оказать давление на Азербайджан

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "Пытаются очернить и приостановить деятельность Совместной рабочей группы по правам человека".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ, сопредседатель Рабочей группы, председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов на слушаниях в Милли Меджлисе.

По его словам, права человека являются глобальной проблемой: "Мы внимательно относимся к вопросу прав человека".

С.Сеидов отметил, что некоторые силы, пользуясь правами человека, пытаются оказать давление на Азербайджан: "Однако политика и верховенство закона в Азербайджане пресекают их попытки. В нашей стране предпринимаются важные шаги по защите прав человека. Мы не оцениваем демократические ценности для того, чтобы угодить кому-то. Одним из приоритетных направлений Азербайджана является защита прав человека".

С.Сеидов напомнил, что актом амнистии, подписанным 15 марта 2015 года, были освобождены 101 человек, от 28 декабря 2015 года - 210 человек, 17 марта 2016 года - 148 человек: "В целом, актом амнистии освобождены 459 человек. Деятельность неправительственных организаций, представленных в Совместной рабочей группе по правам человека, заслуживает уважения".