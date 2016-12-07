Самед Сеидов: Мы должны определить количество нужных нам посольств, консульств Азербайджана в зарубежных странах

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ "За рубежом действуют 59 посольств, 9 консульств и 5 представительств Азербайджана. Сначала мы должны определить, сколько посольств, консульств и представительств нужны Азербайджану. Следует обсудить вопрос эффективности их работы".

Как сообщает Report, об этом при обсуждении госбюджета на 2017 год на пленарном заседании парламента сказал председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов.

По его словам, в данной области должны быть установлены приоритеты: "Австрийский опыт следующий: определяется уровень посольств, и в случае необходимости открыть посольство в какой-то стране, анализируется деятельность всех посольств. После этого закрываются бездействующие и не представляющие важное значение посольства, а в других странах открываются новые посольства. При этом количество посольств остается прежним. Считаю, что переход к постнефтяной политике не должен касаться лишь экономической модели. Это также должно касаться внешних связей. Мы должны проводить анализы в данном направлении. Должны быть проанализированы деятельность посольств, консульств, представительств и выделенные им средства".