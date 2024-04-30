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В город Лачын и село Забух выехал очередной миграционный караван

В город Лачын и село Забух выехал очередной миграционный караван В город Лачын и село Забух района выехал очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами.
Внутренняя политика
30 апреля 2024 г. 06:30
В город Лачын и село Забух выехал очередной миграционный караван

В город Лачын и село Забух выехал очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами.

Как сообщает Report, на данном этапе в Лачын возвращаются 21 семья (65 человек), в Забух - две семьи из четырех человек.

Семь семей (21 человек), временно проживавшие в Агджабединском, Кюрдамирском и Бейлаганском районах, отправятся в путь из пунктов проживания. Они присоединятся к миграционному каравану в селе Ахмедбейли Физулинского района.

В результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Жители Лачына выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

С учетом выехавших сегодня бывших вынужденных переселенцев в Лачын отправились 493 семьи (1 838 человек), а в село Забух района - 217 семей (823 человека).

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Версия на азербайджанском языке ФотоLaçın şəhəri və Zabux kəndinə növbəti köç karvanı yola düşüb

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