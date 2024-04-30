Генпрокуратура: Пропавшие без везти были захоронены в братских могилах с грубыми нарушениями женевских конвенций

Пропавшие без везти в Первой Карабахской войне граждане были захоронены в массовых захоронениях с грубыми нарушениями конвенций "Об обращении с военнопленными", "О защите гражданского населения во время войны" и "О защите жертв немеждународных вооруженных

Пропавшие без везти в Первой Карабахской войне граждане были захоронены в массовых захоронениях с грубыми нарушениями конвенций "Об обращении с военнопленными", "О защите гражданского населения во время войны" и "О защите жертв немеждународных вооруженных конфликтов".

Как сообщает Report, об этом на брифинге для журналистов заявил начальник отдела криминалистики Генпрокуратуры Орхан Рзаев.

Рзаев отметил, что в соответствии с требованиями женевских конвенций стороны конфликта должны хоронить тела в отдельных могилах, предварительно установив факт смерти, идентифицировать личность погибшего, и подготовить об этом отчет.

"Кроме того, умершие должны быть похоронены достойно и, насколько это возможно, в соответствии с требованиями их религии. Могилы должны быть помечены и защищены, чтобы их всегда можно было найти. Однако при осмотре массовых захоронений на освобожденных территориях становится очевидным, что тела собраны друг на друга, и захоронены одновременно, без учета всех этих требований", - сказал он.