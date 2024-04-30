О нас

Генпрокуратура: Работа по установлению мест массовых захоронений ведется по нескольким направлениям

Генпрокуратура: Работа по установлению мест массовых захоронений ведется по нескольким направлениям Работа по установлению мест захоронений лиц, пропавших без вести во время первой Карабахской войны, ведется по нескольким направлениям.
Внутренняя политика
30 апреля 2024 г. 13:28
Генпрокуратура: Работа по установлению мест массовых захоронений ведется по нескольким направлениям

Работа по установлению мест захоронений лиц, пропавших без вести во время первой Карабахской войны, ведется по нескольким направлениям.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге заявил начальник отдела криминалистики Генпрокуратуры Орхан Рзаев.

По его словам, одним из направлений является идентификация личности по итогам экспертизы генетических образцов из могил неизвестных шехидов.

"В других случаях проверяется содержащаяся в материалах уголовного дела информация со слов свидетелей. Места вероятного захоронения тел осматриваются, и, в случае выявления человеческих останков, проводится генетическая экспертиза. В качестве примера можно показать обнаружение останков 12 человек на территории села Башлыбель Кельбаджарского района", - сказал он.

Кроме того, по словам О.Рзаева, человеческие останки могут быть обнаружены в ходе восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях, примером этому является выявление массовых захоронений на территории Ходжалинского района в феврале, марте и апреле 2024 года.

Глава ведомства подчеркнул, что еще одним направлением является установление мест массовых захоронений на основе информации оперативных органов Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İtkin düşmüş şəxslərin qalıqlarının yerinin müəyyənləşdirilməsi üçün görüləcək işlər açıqlanıb

Самое читаемое

Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и град
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и град
23 апреля 2024 г. 13:38
В Казахстане ввели новый сигнал светофора
В Казахстане ввели новый сигнал светофора
26 апреля 2024 г. 14:39
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
26 апреля 2024 г. 15:54
Бывший главный педиатр Азербайджана совершил суицид
Бывший главный педиатр Азербайджана совершил суицид
24 апреля 2024 г. 14:32
Государственной делегации Туркменистана был подарен азербайджанский ковер
Государственной делегации Туркменистана был подарен азербайджанский ковер
25 апреля 2024 г. 21:49
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
26 апреля 2024 г. 06:06
В Баку простились с первым омбудсменом Азербайджана Эльмирой Сулеймановой
ФотоВ Баку простились с первым омбудсменом Азербайджана Эльмирой Сулеймановой
25 апреля 2024 г. 15:38
На границе Азербайджана и Армении установлен первый пограничный столб
На границе Азербайджана и Армении установлен первый пограничный столб
23 апреля 2024 г. 16:10
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
29 апреля 2024 г. 18:05
Провокация на так называемом марше геноцида: Сожжены флаги Турции и Азербайджана
ВидеоПровокация на так называемом марше геноцида: Сожжены флаги Турции и Азербайджана
23 апреля 2024 г. 22:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi