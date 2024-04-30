Генпрокуратура: Работа по установлению мест массовых захоронений ведется по нескольким направлениям

Работа по установлению мест захоронений лиц, пропавших без вести во время первой Карабахской войны, ведется по нескольким направлениям.

Работа по установлению мест захоронений лиц, пропавших без вести во время первой Карабахской войны, ведется по нескольким направлениям.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге заявил начальник отдела криминалистики Генпрокуратуры Орхан Рзаев.

По его словам, одним из направлений является идентификация личности по итогам экспертизы генетических образцов из могил неизвестных шехидов.

"В других случаях проверяется содержащаяся в материалах уголовного дела информация со слов свидетелей. Места вероятного захоронения тел осматриваются, и, в случае выявления человеческих останков, проводится генетическая экспертиза. В качестве примера можно показать обнаружение останков 12 человек на территории села Башлыбель Кельбаджарского района", - сказал он.

Кроме того, по словам О.Рзаева, человеческие останки могут быть обнаружены в ходе восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях, примером этому является выявление массовых захоронений на территории Ходжалинского района в феврале, марте и апреле 2024 года.

Глава ведомства подчеркнул, что еще одним направлением является установление мест массовых захоронений на основе информации оперативных органов Азербайджана.