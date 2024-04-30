О нас

Обнародована программа первого дня VI Всемирного форума межкультурного диалога

Обнародована программа первого дня VI Всемирного форума межкультурного диалога Обнародована программа первого дня VI Всемирного форума межкультурного диалога на тему “Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие”, который пройдет в Азербайджане с 1 по 3 мая.
Внутренняя политика
30 апреля 2024 г. 13:37
Обнародована программа первого дня VI Всемирного форума межкультурного диалога

Обнародована программа первого дня VI Всемирного форума межкультурного диалога на тему “Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие”, который пройдет в Баку с 1 по 3 мая.

Как сообщили Report в министерстве культуры, в первый день форума будут проведены две пленарные сессии.

Первая пленарная сессия посвящена теме "Применение мягкой силы в развитии многостороннего сотрудничества: укрепление солидарности и противодействие расколу". В ходе панельных обсуждений, модератором которых станет директор Центра доверия, мира и социальных отношений университета Ковентри в Великобритании, профессор Майкл Харди, с вступительной речью выступит помощник генерального директора по социальным и гуманитарным наукам ЮНЕСКО Габриэла Рамос.

Вторая пленарная сессия будет посвящена теме "Диалог поколений во имя мира и глобальной безопасности". Со вступительной речью на пленарной сессии выступит Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоProgram of 1st day of VI World Forum of Intercultural Dialogue announced
Версия на азербайджанском языке ФотоVI Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun ilk gününün proqramı açıqlanıb

Экслюзивные новости

Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
30 апреля 2024 г. 10:05
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
29 апреля 2024 г. 14:07
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
26 апреля 2024 г. 09:51
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
26 апреля 2024 г. 09:40
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
25 апреля 2024 г. 16:04
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
23 апреля 2024 г. 12:22
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
22 апреля 2024 г. 15:45
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
22 апреля 2024 г. 14:46
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
22 апреля 2024 г. 11:55
Посол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
ФотоПосол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
19 апреля 2024 г. 14:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi