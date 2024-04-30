Обнародована программа первого дня VI Всемирного форума межкультурного диалога

Обнародована программа первого дня VI Всемирного форума межкультурного диалога на тему “Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие”, который пройдет в Азербайджане с 1 по 3 мая.

Обнародована программа первого дня VI Всемирного форума межкультурного диалога на тему “Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие”, который пройдет в Баку с 1 по 3 мая.

Как сообщили Report в министерстве культуры, в первый день форума будут проведены две пленарные сессии.

Первая пленарная сессия посвящена теме "Применение мягкой силы в развитии многостороннего сотрудничества: укрепление солидарности и противодействие расколу". В ходе панельных обсуждений, модератором которых станет директор Центра доверия, мира и социальных отношений университета Ковентри в Великобритании, профессор Майкл Харди, с вступительной речью выступит помощник генерального директора по социальным и гуманитарным наукам ЮНЕСКО Габриэла Рамос.

Вторая пленарная сессия будет посвящена теме "Диалог поколений во имя мира и глобальной безопасности". Со вступительной речью на пленарной сессии выступит Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос.