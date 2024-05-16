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Суд рассматривает ходатайство о продлении ареста Рубена Варданяна

Суд рассматривает ходатайство о продлении ареста Рубена Варданяна Сабаильский районный суд рассматривает ходатайство о продлении меры пресечения в отношении "государственного министра" бывшего сепаратистского режима Рубена Варданяна.
Внутренняя политика
16 мая 2024 г. 11:09
Суд рассматривает ходатайство о продлении ареста Рубена Варданяна

Сабаильский районный суд рассматривает ходатайство о продлении меры пресечения в отношении "государственного министра" бывшего сепаратистского режима Рубена Варданяна.

Как сообщает Report, с ходатайством в суд обратилось Главное следственное управление Службы государственной безопасности, где ведется расследование по уголовному делу.

Отметим, что задержанному 27 сентября на погранично-пропускном пункте "Лачын" Варданяну предъявлено обвинение по статьям 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их деятельности) и 318.1 (пересечение охраняемой государственной границы Азербайджанской Республики без установленных документов или вне контрольно-пропускного пункта государственной границы), в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Версия на английском языке Application made to court on extension of restraining order against Ruben Vardanyan
Версия на азербайджанском языке Ruben Vardanyan barəsində seçilmiş qətimkan tədbirinin müddətinin uzadılması ilə bağlı məhkəməyə müraciət edilib

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