Суд рассматривает ходатайство о продлении ареста Рубена Варданяна

Сабаильский районный суд рассматривает ходатайство о продлении меры пресечения в отношении "государственного министра" бывшего сепаратистского режима Рубена Варданяна.

Сабаильский районный суд рассматривает ходатайство о продлении меры пресечения в отношении "государственного министра" бывшего сепаратистского режима Рубена Варданяна.

Как сообщает Report, с ходатайством в суд обратилось Главное следственное управление Службы государственной безопасности, где ведется расследование по уголовному делу.

Отметим, что задержанному 27 сентября на погранично-пропускном пункте "Лачын" Варданяну предъявлено обвинение по статьям 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их деятельности) и 318.1 (пересечение охраняемой государственной границы Азербайджанской Республики без установленных документов или вне контрольно-пропускного пункта государственной границы), в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.