Ильхам Алиев: В Азербайджане никогда не происходило дискриминации и противостояния на этнорелигиозной почве

В Азербайджане, расположенном на стыке различных цивилизаций, никогда не происходило дискриминации и противостояния на этнорелигиозной почве, исторически существовали прогрессивные национально-культурные и религиозные отношения, основанные на взаимном дов

В Азербайджане, расположенном на стыке различных цивилизаций, никогда не происходило дискриминации и противостояния на этнорелигиозной почве, исторически существовали прогрессивные национально-культурные и религиозные отношения, основанные на взаимном доверии и уважении.

Как сообщает Report, эти мысли нашли отражение в послании президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам Форума глобального диалога, организованного в Лиссабоне Международным центром межрелигиозного и межкультурного диалога имени Короля Абдаллы ибн Абдель Азиза (КАIСIID).

"Толерантность и мультикультуральные ценности являются демократической нормой сосуществования в азербайджанском обществе. Традиционно проводимые в Баку такие престижные мероприятия, как Всемирный форум по межкультурному диалогу, Международный гуманитарный форум, Саммит религиозных лидеров мира играют важную роль в развитии межкультурных отношений. Мы верим, что этнокультурное разнообразие не является разделительной линией, напротив, это – уникальное достояние, служащее гармоничному развитию между народами", - отметил глава государства в своем послании.