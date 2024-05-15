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Ильхам Алиев: В Азербайджане никогда не происходило дискриминации и противостояния на этнорелигиозной почве

Ильхам Алиев: В Азербайджане никогда не происходило дискриминации и противостояния на этнорелигиозной почве В Азербайджане, расположенном на стыке различных цивилизаций, никогда не происходило дискриминации и противостояния на этнорелигиозной почве, исторически существовали прогрессивные национально-культурные и религиозные отношения, основанные на взаимном дов
Внутренняя политика
15 мая 2024 г. 20:46
Ильхам Алиев: В Азербайджане никогда не происходило дискриминации и противостояния на этнорелигиозной почве

В Азербайджане, расположенном на стыке различных цивилизаций, никогда не происходило дискриминации и противостояния на этнорелигиозной почве, исторически существовали прогрессивные национально-культурные и религиозные отношения, основанные на взаимном доверии и уважении.

Как сообщает Report, эти мысли нашли отражение в послании президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам Форума глобального диалога, организованного в Лиссабоне Международным центром межрелигиозного и межкультурного диалога имени Короля Абдаллы ибн Абдель Азиза (КАIСIID).

"Толерантность и мультикультуральные ценности являются демократической нормой сосуществования в азербайджанском обществе. Традиционно проводимые в Баку такие престижные мероприятия, как Всемирный форум по межкультурному диалогу, Международный гуманитарный форум, Саммит религиозных лидеров мира играют важную роль в развитии межкультурных отношений. Мы верим, что этнокультурное разнообразие не является разделительной линией, напротив, это – уникальное достояние, служащее гармоничному развитию между народами", - отметил глава государства в своем послании.

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Версия на английском языке President: Tolerance and multicultural values represent norms of democratic coexistence in Azerbaijani society
Версия на азербайджанском языке Prezident: Azərbaycanda heç vaxt etnik-dini zəmində ayrı-seçkilik və qarşıdurma baş verməyib

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