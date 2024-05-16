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Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников Фонда Гейдара Алиева

Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников Фонда Гейдара Алиева Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Фонда Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
16 мая 2024 г. 18:28
Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников Фонда Гейдара Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в общественной и культурной жизни Азербайджана были награждены следующие сотрудники Фонда Гейдара Алиева:

орденом "Эмек" 3-й степени

Алиева Афет Алихан гызы

Алиева Гюльшан Шафа гызы

медалью "Терегги"

Абдуллаев Мухаммед Иззет оглу

Асланов Джейхун Хейрулла оглу

Алекберов Руфат Назим оглу

Алиева Ульвийя Кямал гызы

Гасанова Аян Гуммет гызы

Керимов Рашад Азиз оглу.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev Fondunun əməkdaşlarını təltif edib

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