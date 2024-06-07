В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью

Американские планетологи пришли к выводу, что радарные аномалии, открытые в 2018 году на южном полюсе Марса, порождены не подледными озерами из жидкой воды, а тонкими прослойками водного льда, которые содержат в себе большое количество частиц пыли.

Американские планетологи пришли к выводу, что радарные аномалии, открытые в 2018 году на южном полюсе Марса, порождены не подледными озерами из жидкой воды, а тонкими прослойками водного льда, которые содержат в себе большое количество частиц пыли.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Корнеллского университета.

"Мы впервые выдвинули гипотезу, которая объясняет все известные радарные аномалии, найденные в толще ледовых шапок Марса. Проведенные нами расчеты показывают, что необычный характер отражения радиоволн радара можно объяснить тем, что они рассеиваются тонкой прослойкой из пыли", - пояснил научный сотрудник Корнеллского университета (США) Дэниел Лалич, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают Лалич и его коллеги, в июле 2018 года итальянские астрономы, работавшие с инструментами европейского зонда "Марс-экспресс", сообщили, что им удалось обнаружить на радарных снимках южного полюса Марса следы существования сразу трех подледных озер, расположенных на глубине 1,5 км от поверхности южной ледовой шапки планеты.