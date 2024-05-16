Глава НПО: По Конвенции Эспо Ереван должен договориться с Баку о работе в трансграничной зоне

Обязательство Армении, вытекающее из Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо), заключается в том, что эта страна должна получить разрешение от Азербайджанского государства на горнодобывающую деятельно

Обязательство Армении, вытекающее из Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо), заключается в том, что эта страна должна получить разрешение от Азербайджанского государства на горнодобывающую деятельность, осуществляемую в трансграничной зоне.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Общественного объединения "Картографы Азербайджана" Мугабиль Байрамов на презентации карты ”минерально-сырьевые ресурсы Республики Армения“.

Он обратил внимание на географическое расположение Армении в верхнем бассейне рек Кура и Араз, протекающих по территории Азербайджана: “Работа объектов горнодобывающей промышленности Армении в бассейнах Пембек (Дебед), Абаранчай, Зангичай, Ведичай, Арпачай, Мыгрычай, Охчучай и Базарчай, являющихся притоками рек Кура и Араз в районах верхнего и среднего течения, наносит ущерб экологии Азербайджана. Конвенция Эспо накладывает на Армению обязательство получить разрешение Азербайджанского государства на горнодобывающую деятельность на трансграничных территориях”.

Соучредитель коалиции Environmental Protection First, председатель Фонда содействия развитию предпринимательства и рыночной экономики Сабит Багиров отметил, что, несмотря на неоднократные призывы, правительство Армении и иностранные компании, занимающиеся горнодобывающей деятельностью в этой стране, не представляют и скрывают документы Оценки воздействия на окружающую среду своей деятельности. "Мы требуем представления этих документов. Достаточно посмотреть, как расположены предприятия на карте под названием "Минерально-сырьевые ресурсы Республики Армения", чтобы понять глобальный масштаб проблемы".

Заведующий отделом динамической геологии Института геологии и геофизики, доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент НАНА Талят Кенгерли высоко оценил картографическое издание, подготовленное Общественным объединением "Картографы Азербайджана", отметив, что карта характеризуется изобилием материала и представляет собой важную базу данных.

Советник председателя правления ЗАО AzerGold по геологическим вопросам, доктор философии по геолого-минералогическим наукам Шахбеддин Мусаев довел до внимания, что горнодобывающие предприятия, действующие на территории Армении, сбрасывают токсичные химические вещества в трансграничные воды, которые посредством рек Араз и Кура попадают в Каспийское море, что увеличивает масштабы экологического ущерба:

"Территорию Армении условно можно разделить на четыре крупных "руднодобывающих района": Гаджаран-Кафан, Мегри-Лейваз, Зод-Джермук/Амулсар, Алаверди-Агтала. Достаточно сказать, что годовая мощность переработки на месторождении Гаджаран составляет 12,8 млн тонн руды. Здесь серосодержащие отходы представляют угрозу для окружающей среды. В Кафане годовая мощность переработки составляет 50-65 тыс. унций золота. Здесь в качестве химикатов применяются флотационные реагенты”.

Председатель Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов, соучредитель коалиции Environmental Protection First, заместитель председателя Общественного объединения "Специалисты в области водопользования" Амин Мамедов потребовал от правительства Армении открыть для экологического мониторинга предприятия горнодобывающей промышленности, создающие кризис в сфере экологии и здравоохранения на Южном Кавказе. "Требуем экологической справедливости для региона Южного Кавказа. Армения должна немедленно прекратить деятельность, наносящую ущерб окружающей среде, выполнить обязательства, вытекающие из международных конвенций".