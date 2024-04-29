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VI Всемирный форум межкультурного диалога в Баку посетят 700 гостей

VI Всемирный форум межкультурного диалога в Баку посетят 700 гостей Завершился процесс регистрации иностранных участников VI Всемирного форума межкультурного диалога на тему “Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие”, который пройдет в Азербайджане с 1 по 3 мая.
Kультурная политика
29 апреля 2024 г. 12:10
VI Всемирный форум межкультурного диалога в Баку посетят 700 гостей

Завершился процесс регистрации иностранных участников VI Всемирного форума межкультурного диалога на тему “Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие”, который пройдет в Азербайджане с 1 по 3 мая.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, участие в мероприятии в Баку подтвердили в общей сложности 700 высокопоставленных гостей из более чем 100 стран мира, включая представителей 28 международных организаций и министерств культуры около 60 стран.

Мероприятие организовано Министерством культуры Азербайджана при совместном партнерстве с международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), UNESCO, ISESCO и Всемирной туристской организацией ООН.

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Версия на английском языке Hundreds of guests to attend 6th World Forum on Intercultural Dialogue in Baku
Версия на азербайджанском языке VI Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumuna 700 qonaq qatılacaq

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