VI Всемирный форум межкультурного диалога в Баку посетят 700 гостей

Завершился процесс регистрации иностранных участников VI Всемирного форума межкультурного диалога на тему “Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие”, который пройдет в Азербайджане с 1 по 3 мая.

Завершился процесс регистрации иностранных участников VI Всемирного форума межкультурного диалога на тему “Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие”, который пройдет в Азербайджане с 1 по 3 мая.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, участие в мероприятии в Баку подтвердили в общей сложности 700 высокопоставленных гостей из более чем 100 стран мира, включая представителей 28 международных организаций и министерств культуры около 60 стран.

Мероприятие организовано Министерством культуры Азербайджана при совместном партнерстве с международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), UNESCO, ISESCO и Всемирной туристской организацией ООН.