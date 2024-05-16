Первое переселение в Губадлинский район начнется к концу года

Первое переселение в два села Губадлинского района запланировано на конец этого года.

Первое переселение в два села Губадлинского района запланировано на конец этого года.

Об этом Report заявил начальник отдела международного сотрудничества и связей с общественностью Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ибрагим Мирзаев.

Он отметил, что на освобожденных территориях ведутся масштабные восстановительные работы, в первую очередь формируется современная инфраструктура, создаются необходимые условия для устойчивого расселения и экономической реинтеграции.

"Планируется переселить 134 семьи в село Зиланлы и 93 семьи - в село Махрузлу Губадлинского района, которые застраиваются заново по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева", - сказал он.

Мирзаев также отметил, что в этом году планируется первое переселение в три освобожденных от оккупации села Агдамского района - Кенгерли, Хыдырлы и Сарыджалы.