Религиозные лидеры из более 40 стран проведут встречи в Баку и Шуше

В Баку и Шуше в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу пройдут встречи религиозных лидеров и общественных деятелей из более 40 стран мира.

В Баку и Шуше в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу пройдут встречи религиозных лидеров и общественных деятелей из более 40 стран мира.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде на встрече с председателем Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви, викарием Патриарха Кирилла, митрополитом Анатолием.

По его словам, в рамках форума при организации УМК пройдут мероприятия в Баку и Шуше, где религиозные лидеры и известные общественные деятели проведут дискуссии по укреплению доверия и другим вопросам посредством межрелигиозного диалога.

Пашазаде также подчеркнул, что отношения между УМК и Русской Православной Церковью основаны на взаимном доверии и сотрудничестве. Он высоко оценил усилия Патриарха Кирилла по предотвращению превращения армяно-азербайджанского конфликта в религиозный.

Митрополит Анатолий прибыл в Баку для участия в Бакинском саммите религиозных лидеров в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу.