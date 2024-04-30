В Баку состоялось первое заседание Совета Фонда тюркской культуры и наследия

В Баку состоялось первое заседание Совета Фонда тюркской культуры и наследия.

В Баку состоялось первое заседание Совета Фонда тюркской культуры и наследия.

Как сообщает Report, на мероприятии присутствовали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева, президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова, заместитель министра культуры и туризма Турции Сердар Чам, заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Чынгыз Эсенгул уулу и посол Турции в Баку Джахит Багчи.

На заседании были рассмотрены задачи, возложенные на фонд в рамках X саммита глав государств Организации тюркских государств, состоявшегося 3 ноября 2023 года в Астане, в том числе план действий на 2024 и 2025 годы, вопросы подготовки Конвенции о культурном наследии тюркского мира.