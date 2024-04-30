Установлены личности 13 человек, похороненных на I и II Аллеях шехидов в Баку

Установлены личности 13 человек, похороненных на I и II Аллеях шехидов в Баку

Установлены личности 13 человек, похороненных как неизвестные на I и II Аллеях шехидов в Баку.

https://static.report.az/photo/a3535d5a-eed4-3f2e-a738-02319fe96cf4.jpeg https://static.report.az/photo/a3535d5a-eed4-3f2e-a738-02319fe96cf4.jpeg

Установлены личности 13 человек, похороненных как неизвестные на I и II Аллеях шехидов в Баку. Как сообщает Report, их имена на брифинге привел заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Эльдар Самедов: Зейналов Уджар Фидаил оглу Абдуррахманов Ясин Шакир оглу Агаев Шахлар Гусейнага оглу Алиев Имамеддин Алиага оглу Майылов Гарабала Агабала оглу Алиев Рауф Исмаил оглу Джавадов Эльман Хуршуд оглу Ягубов Фаган Мисир оглу Гасымов Адыгёзаль Амирсолтан оглу Сарханов Алекбер Байрамали оглу Аскеров Ахлиман Вахид оглу Баратов Хёрмят Бейтулла оглу Алиев Натиг Сулейман оглу. Подпишитесь на наш Telegram канал