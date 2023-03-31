Сабина Алиева: Взятые в плен и заложники в период I Карабахской войны азербайджанцы подвергались жестоким пыткам

Обнаружение массовых захоронений на освобожденных от оккупации территориях вновь подтверждает, что взятые в плен и заложники в период I Карабахской войны азербайджанцы вопреки нормам международного гуманитарного права подвергались пыткам, были жестоко уби

Обнаружение массовых захоронений на освобожденных от оккупации территориях вновь подтверждает, что взятые в плен и заложники в период I Карабахской войны азербайджанцы вопреки нормам международного гуманитарного права подвергались пыткам, были жестоко убиты и бесчеловечно захоронены.

Как сообщает северное бюро Report, об этом омбудсмен Сабина Алиева заявила на конференции в Губе на тему "Правовые аспекты этнической чистки и преступлений геноцида: в контексте исторических фактов", приуроченной к 31 марта - Дню геноцида азербайджанцев.

Она отметила, что политика этнической чистки, геноцида и террора в отношении Азербайджана, проводимая в течение долгого времени на почве национальной ненависти, продолжалась и в последующие годы: "Наши многочисленные соотечественники стали жертвами военных преступлений Армении, были жестоко убиты или получили различные тяжкие повреждения, приведшие к инвалидности, попали в плен и заложники или пропали без вести. Армения же до сих под различными предлогами не предоставляет информацию о судьбе пропавших без вести лиц, местонахождении массовых захоронений и точные карты минных полей".

Омбудсмен подчеркнула, что существующая минная проблема серьезно препятствует строительным и восстановительным работам на освобожденных территориях и тормозит безопасное возращение изгнанных с родных земель азербайджанцев.