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Сабина Алиева: Взятые в плен и заложники в период I Карабахской войны азербайджанцы подвергались жестоким пыткам

Сабина Алиева: Взятые в плен и заложники в период I Карабахской войны азербайджанцы подвергались жестоким пыткам Обнаружение массовых захоронений на освобожденных от оккупации территориях вновь подтверждает, что взятые в плен и заложники в период I Карабахской войны азербайджанцы вопреки нормам международного гуманитарного права подвергались пыткам, были жестоко уби
Внутренняя политика
31 марта 2023 г. 14:39
Сабина Алиева: Взятые в плен и заложники в период I Карабахской войны азербайджанцы подвергались жестоким пыткам

Обнаружение массовых захоронений на освобожденных от оккупации территориях вновь подтверждает, что взятые в плен и заложники в период I Карабахской войны азербайджанцы вопреки нормам международного гуманитарного права подвергались пыткам, были жестоко убиты и бесчеловечно захоронены.

Как сообщает северное бюро Report, об этом омбудсмен Сабина Алиева заявила на конференции в Губе на тему "Правовые аспекты этнической чистки и преступлений геноцида: в контексте исторических фактов", приуроченной к 31 марта - Дню геноцида азербайджанцев.

Она отметила, что политика этнической чистки, геноцида и террора в отношении Азербайджана, проводимая в течение долгого времени на почве национальной ненависти, продолжалась и в последующие годы: "Наши многочисленные соотечественники стали жертвами военных преступлений Армении, были жестоко убиты или получили различные тяжкие повреждения, приведшие к инвалидности, попали в плен и заложники или пропали без вести. Армения же до сих под различными предлогами не предоставляет информацию о судьбе пропавших без вести лиц, местонахождении массовых захоронений и точные карты минных полей".

Омбудсмен подчеркнула, что существующая минная проблема серьезно препятствует строительным и восстановительным работам на освобожденных территориях и тормозит безопасное возращение изгнанных с родных земель азербайджанцев.

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Версия на английском языке Sabina Aliyeva: Azerbaijanis taken prisoner and hostages during 1st Karabakh war were subjected to inhumane torture
Версия на азербайджанском языке Səbinə Əliyeva: "I Qarabağ müharibəsində amansız işgəncələrlə qətlə yetirilmiş azərbaycanlılar qeyri-insani formada dəfn olunublar”

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