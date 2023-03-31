Омбудсмен призвала международные организации признать совершенный против азербайджанцев акт геноцида

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева призвала международные организации признать совершенный против азербайджанцев акт геноцида.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева призвала международные организации признать совершенный против азербайджанцев акт геноцида.

Как сообщает северное бюро Report, об этом омбудсмен заявила на конференции в Губе на тему "Правовые аспекты этнической чистки и преступлений геноцида: в контексте исторических фактов", приуроченной к 31 марта - Дню геноцида азербайджанцев.

Она подчеркнула, что несмотря на наличие достаточного количества весомых доказательств о военных преступлениях, преступлениях против человечности, терактах и актах геноцида, совершенных армянами против азербайджанцев, по причине двойных стандартов в отношении Азербайджана в международном масштабе все еще не дана адекватная реакция на эти преступления против мира и человечности.

"Вновь призываю международные организации выразить основывающуюся на нормах международного права решительную и справедливую позицию в отношении этих тяжких преступлений и признать акт геноцида, не допуская двойных стандартов", - отметила омбудсмен.