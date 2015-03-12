Роберт Уолтер: Мой мандат вызвал недовольство армянской стороны

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Сегодня находящийся в Азербайджане докладчик комитета по политическим вопросам и демократии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по эскалации ситуации в Нагорном Карабахе Роберт Уолтер побывал в Милли Меджлисе. Вначале состоялась встреча с представителями политических партий, представленных в парламенте.

Как заявили Report в пресс-службе Милли Меджлиса, заместитель исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан", депутат Сиявуш Новрузов сказал, что азербайджано-европейские отношения вызывают удовлетворение.

Было отмечено, что в Азербайджане зарегистрировано свыше 50 политических партий, 11 из которых представлены в парламенте. Гостю была представлена информация о подготовке к очередным парламентским выборам, которые пройдут в этом году в нашей стране, о диалоге между политическими партиями и состоявшихся встречах.

Говоря о нагорно-карабахском конфликте, С.Новрузов отметил, что Армения демонстрирует неконструктивную позицию и ежедневно, применяя тяжелую технику, по 30-35 раз нарушает режим прекращения огня на линии фронта, добавил, что Азербайджан всегда был сторонником мира и стабильности.

Выступившие на встрече представители других партий рассказали о надуманном судебном процессе, совершенном над взятыми в плен Вооруженными силами Армении Дильгамом Аскеровым и Шахбазом Гулиевым, пожелавшими посетить землю предков в Кяльбаджарском районе. Было отмечено, что "решения", принятые внутри фальсифицированной судебной игры, являются наглядным примером нарушения прав человека.

Роберт Уолтер рассказал о проведенной в соответствии со своим мандатом работе. Сообщалось, что этот мандат вызвал недовольство армянской стороны. И поэтому представленные в структуре армянские парламентарии отказались от сотрудничества с ним. Гость сообщил, что в рамках визита проведет ряд важных встреч.

Затем состоялась встреча с членами азербайджанской делегации в ПАСЕ.

Руководитель азербайджанской делегации в Совете Европы, председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов указал на работу, проводимую по доведению реалий о нашей стране до Европы. Он отметил, что в 2015 году в Совете Европы был принят документ о нагорно-карабахском конфликте и президент Армении в своем выступлении заявил, что не принимает во внимание этот документ. После этого руководство и делегация Армении отказалась от подкомитета, созданного в связи с Нагорным Карабахом и другими оккупированными землями.

С.Сеидов с сожалением заявил, что объективный подход к сепаратистам и нарушению международного права в Совете Европы обеспечен не в достаточной степени.

На встрече было доведено до внимания, что Азербайджан выбрал конкретный путь. Это - путь развития. Азербайджан выбрал политику страны, которая хочет быть сильной, демократической, имеющей свое место в международных процессах. И благодаря этой политике наша страна рано или поздно возвратит свои оккупированные земли.