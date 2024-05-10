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Президент Ильхам Алиев поздравил шушинцев с возвращением в родной край

Президент Ильхам Алиев поздравил шушинцев с возвращением в родной край Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил шушинцев с возвращением в родной город.
Внутренняя политика
10 мая 2024 г. 18:08
Президент Ильхам Алиев поздравил шушинцев с возвращением в родной край

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил шушинцев с возвращением в родной город.

Как сообщает Report, выступая на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу, глава государства сказал:

"Спустя тридцать два года вы возвращаетесь в родную Шушу. Сердечно поздравляю вас с этим прекрасным историческим событием. Тридцать два года вы жили с тоской по родине, но я знаю, что вы ни на мгновение не забывали Шушу, знали и верили, что вернетесь сюда. Я тоже знал, я тоже верил и как президент начиная с 2003 года делал все возможное, чтобы вернуть вас и всех бывших переселенцев в родные края".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev congratulates Shusha residents on their returning to native land
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev doğma yurda qayıdış münasibətilə şuşalıları təbrik edib

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