Президент Ильхам Алиев поздравил шушинцев с возвращением в родной край

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил шушинцев с возвращением в родной город.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил шушинцев с возвращением в родной город.

Как сообщает Report, выступая на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу, глава государства сказал:

"Спустя тридцать два года вы возвращаетесь в родную Шушу. Сердечно поздравляю вас с этим прекрасным историческим событием. Тридцать два года вы жили с тоской по родине, но я знаю, что вы ни на мгновение не забывали Шушу, знали и верили, что вернетесь сюда. Я тоже знал, я тоже верил и как президент начиная с 2003 года делал все возможное, чтобы вернуть вас и всех бывших переселенцев в родные края".