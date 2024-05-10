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Ильхам Алиев: Благодаря деятельности великого лидера мы вступили на путь развития

Ильхам Алиев: Благодаря деятельности великого лидера мы вступили на путь развития 10 мая - день рождения великого лидера - дорогой для каждого из нас, и, конечно же, для меня день. Его самой большой мечтой было увидеть эти реалии, положить конец оккупации, и именно благодаря его деятельности мы вступили на путь развития.
Внутренняя политика
10 мая 2024 г. 18:38
Ильхам Алиев: Благодаря деятельности великого лидера мы вступили на путь развития

10 мая - день рождения великого лидера - дорогой для каждого из нас, и, конечно же, для меня день. Его самой большой мечтой было увидеть эти реалии, положить конец оккупации, и именно благодаря его деятельности мы вступили на путь развития.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу.

"Величие азербайджанского народа еще раз проявилось в 1993 году. Народ обратился к великому лидеру и призвал его к власти, потому что азербайджанский народ знал, что только Гейдар Алиев может спасти его от той беды", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Thanks to the National Leader’s activity we embarked on a path of development

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