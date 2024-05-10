Ильхам Алиев: Благодаря деятельности великого лидера мы вступили на путь развития

10 мая - день рождения великого лидера - дорогой для каждого из нас, и, конечно же, для меня день. Его самой большой мечтой было увидеть эти реалии, положить конец оккупации, и именно благодаря его деятельности мы вступили на путь развития.

10 мая - день рождения великого лидера - дорогой для каждого из нас, и, конечно же, для меня день. Его самой большой мечтой было увидеть эти реалии, положить конец оккупации, и именно благодаря его деятельности мы вступили на путь развития.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу.

"Величие азербайджанского народа еще раз проявилось в 1993 году. Народ обратился к великому лидеру и призвал его к власти, потому что азербайджанский народ знал, что только Гейдар Алиев может спасти его от той беды", - подчеркнул глава государства.