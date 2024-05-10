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Президент Азербайджана: Мы – ведущее государство на Кавказе, и все должны считаться с нами

Президент Азербайджана: Мы – ведущее государство на Кавказе, и все должны считаться с нами Сегодня по одному нашему требованию нам возвращаются четыре села Газаха. Так будет и дальше. Право слова здесь принадлежит нам, мы – ведущее государство на Кавказе, мы ведущее государство в экономическом, политическом, военном плане, во всех аспектах, все
Внутренняя политика
10 мая 2024 г. 18:26
Президент Азербайджана: Мы – ведущее государство на Кавказе, и все должны считаться с нами

Сегодня по одному нашему требованию нам возвращаются четыре села Газаха. Так будет и дальше. Право слова здесь принадлежит нам, мы – ведущее государство на Кавказе, мы ведущее государство в экономическом, политическом, военном плане, во всех аспектах, все должны считаться с нами.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу.

Глава государства отметил, что и Армения, и внешние круги, стоящие за ней, дающие им ложные обещания, пожалеют, если не будут считаться с нами.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: We are the leading state in the Caucasus, and everyone should reckon with us

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