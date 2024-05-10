Президент Азербайджана: Мы – ведущее государство на Кавказе, и все должны считаться с нами

Президент Азербайджана: Мы – ведущее государство на Кавказе, и все должны считаться с нами

Сегодня по одному нашему требованию нам возвращаются четыре села Газаха. Так будет и дальше. Право слова здесь принадлежит нам, мы – ведущее государство на Кавказе, мы ведущее государство в экономическом, политическом, военном плане, во всех аспектах, все

https://static.report.az/photo/409bcfa8-01fe-39b3-b0dd-e1454def929c.jpg https://static.report.az/photo/409bcfa8-01fe-39b3-b0dd-e1454def929c.jpg

Сегодня по одному нашему требованию нам возвращаются четыре села Газаха. Так будет и дальше. Право слова здесь принадлежит нам, мы – ведущее государство на Кавказе, мы ведущее государство в экономическом, политическом, военном плане, во всех аспектах, все должны считаться с нами. Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу. Глава государства отметил, что и Армения, и внешние круги, стоящие за ней, дающие им ложные обещания, пожалеют, если не будут считаться с нами. Подпишитесь на наш Telegram канал