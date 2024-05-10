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Президент: Если увидим, что передаваемое Армении вооружение достигло критического уровня, то тогда пусть никто на нас не обижается

Президент: Если увидим, что передаваемое Армении вооружение достигло критического уровня, то тогда пусть никто на нас не обижается Наша политика основана на международном праве и справедливости. Если сегодня мы вновь увидим, что в Армении реваншисты поднимают голову, что Франция дает Армении смертоносное оружие, если увидим, что это вооружение достигло критического уровня, то тогда п
Внутренняя политика
10 мая 2024 г. 18:34
Президент: Если увидим, что передаваемое Армении вооружение достигло критического уровня, то тогда пусть никто на нас не обижается

Наша политика основана на международном праве и справедливости. Если сегодня мы вновь увидим, что в Армении реваншисты поднимают голову, что Франция дает Армении смертоносное оружие, если увидим, что это вооружение достигло критического уровня, то тогда пусть никто на нас не обижается.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу.

"Все знают, на что мы способны, на что способна наша Армия и как тверда наша воля. Никто не сможет устоять перед нами", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President’s warning: If we see that weapons given to Armenia reach a critical level, then, let no one have any hard feelings

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