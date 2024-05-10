Президент: Если увидим, что передаваемое Армении вооружение достигло критического уровня, то тогда пусть никто на нас не обижается

Президент: Если увидим, что передаваемое Армении вооружение достигло критического уровня, то тогда пусть никто на нас не обижается

Наша политика основана на международном праве и справедливости. Если сегодня мы вновь увидим, что в Армении реваншисты поднимают голову, что Франция дает Армении смертоносное оружие, если увидим, что это вооружение достигло критического уровня, то тогда п

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