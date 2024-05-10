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Президент: Наш народ проявил такой героизм, что сегодня во всем мире говорят о сынах Азербайджана

Президент: Наш народ проявил такой героизм, что сегодня во всем мире говорят о сынах Азербайджана Азербайджанский народ проявил такой героизм, такую самоотверженность, что сегодня во всем мире говорят о сынах Азербайджана и уважают наш народ.
Внутренняя политика
10 мая 2024 г. 18:04
Президент: Наш народ проявил такой героизм, что сегодня во всем мире говорят о сынах Азербайджана

Азербайджанский народ проявил такой героизм, такую самоотверженность, что сегодня во всем мире говорят о сынах Азербайджана и уважают наш народ.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу.

"Потому что мы восстановили свои права не путем переговоров, не за счет чьих-то уступок, а на поле боя, освободили наши города, пролили кровь, понесли потери", - отметил глава государства, подчеркнув, что в течение 44 дней весь азербайджанский народ сплотился в единый кулак.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Our people have demonstrated such heroism that today, the whole world talks about the sons of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Prezident: Xalqımız elə bir qəhrəmanlıq göstərib ki, bütün dünyada Azərbaycan oğulları haqqında danışırlar

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