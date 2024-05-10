Президент Ильхам Алиев: До конца года жизнь будет восстановлена как минимум в 20 населенных пунктах

Сегодня также предусмотрено возвращение бывших переселенцев в село Сус Лачинского района, до конца года жизнь будет восстановлена как минимум в 20 населенных пунктах.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу.
"Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы станут одними из красивейших мест не только в Азербайджане, на Кавказе, но и в мире – самыми современными, самыми удобными, самыми красивыми. Природа, живописные панорамы этих мест, зеленые массивы, родники дополняются современными, в то же время строящимися в традиционном стиле зданиями. Создается такой красивый город, которым, я уверен, будет гордиться каждый из нас, каждый азербайджанец. Мы реализуем широкомасштабные программы на всех освобожденных землях. Сегодня Шуша – уже шестой населенный пункт, куда возвращаются бывшие переселенцы.", - отметил глава государства.