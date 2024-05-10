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Президент Ильхам Алиев: До конца года жизнь будет восстановлена как минимум в 20 населенных пунктах

Президент Ильхам Алиев: До конца года жизнь будет восстановлена как минимум в 20 населенных пунктах Сегодня также предусмотрено возвращение бывших переселенцев в село Сус Лачинского района, до конца года жизнь будет восстановлена как минимум в 20 населенных пунктах.
Внутренняя политика
10 мая 2024 г. 18:21
Президент Ильхам Алиев: До конца года жизнь будет восстановлена как минимум в 20 населенных пунктах

Сегодня также предусмотрено возвращение бывших переселенцев в село Сус Лачинского района, до конца года жизнь будет восстановлена как минимум в 20 населенных пунктах.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу.

"Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы станут одними из красивейших мест не только в Азербайджане, на Кавказе, но и в мире – самыми современными, самыми удобными, самыми красивыми. Природа, живописные панорамы этих мест, зеленые массивы, родники дополняются современными, в то же время строящимися в традиционном стиле зданиями. Создается такой красивый город, которым, я уверен, будет гордиться каждый из нас, каждый азербайджанец. Мы реализуем широкомасштабные программы на всех освобожденных землях. Сегодня Шуша – уже шестой населенный пункт, куда возвращаются бывшие переселенцы.", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Life will be brought back to at least 20 residential areas before the end of this year
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: İlin sonuna qədər ən azı 20 yaşayış məntəqəsində həyat bərpa ediləcək

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