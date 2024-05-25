Распоряжение о помиловании в Азербайджане охватит 154 человек

Распоряжением "О помиловании ряда осужденных лиц", подписанным президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, помилованы 154 человека.

Распоряжением "О помиловании ряда осужденных лиц", подписанным президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, помилованы 154 человека.

Как сообщает Report , документом 63 человека освобождены от неотбытой части наказания в виде лишения свободы, еще 52 осужденным вдвое сокращен срок неотбытой части наказания.

Приговоренный к лишению свободы один человек, вступление в силу приговора в отношении которого было отложено, освобожден от наказания.

Еще 28 человек освобождены от неотбытой части наказания в виде ограничения свободы, троим осужденным вдвое сокращен срок неотбытой части наказания в виде ограничения свободы.

Также освобождены от неотбытой части наказания два человека, приговоренные к исправительным работам, и четверо приговоренных к штрафам. Кроме того, с одного человека, приговоренного к лишению свободы и отбывшего наказание, снята судимость.

Отметим, что распоряжением о помиловании восемь иностранцев освобождены от неотбытой части наказания в виде лишения свободы, в том числе пять граждан Афганистана, два — Турции и один — России.