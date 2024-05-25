Распоряжение о помиловании в Азербайджане охватит 154 человек

Распоряжением "О помиловании ряда осужденных лиц", подписанным президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, помилованы 154 человека.
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Приговоренный к лишению свободы один человек, вступление в силу приговора в отношении которого было отложено, освобожден от наказания.
Еще 28 человек освобождены от неотбытой части наказания в виде ограничения свободы, троим осужденным вдвое сокращен срок неотбытой части наказания в виде ограничения свободы.
Также освобождены от неотбытой части наказания два человека, приговоренные к исправительным работам, и четверо приговоренных к штрафам. Кроме того, с одного человека, приговоренного к лишению свободы и отбывшего наказание, снята судимость.
Отметим, что распоряжением о помиловании восемь иностранцев освобождены от неотбытой части наказания в виде лишения свободы, в том числе пять граждан Афганистана, два — Турции и один — России.