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Распоряжение о помиловании в Азербайджане охватит 154 человек

Распоряжение о помиловании в Азербайджане охватит 154 человек Распоряжением "О помиловании ряда осужденных лиц", подписанным президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, помилованы 154 человека.
Внутренняя политика
25 мая 2024 г. 20:01
Распоряжение о помиловании в Азербайджане охватит 154 человек

Распоряжением "О помиловании ряда осужденных лиц", подписанным президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, помилованы 154 человека.

Как сообщает Report, документом 63 человека освобождены от неотбытой части наказания в виде лишения свободы, еще 52 осужденным вдвое сокращен срок неотбытой части наказания.

Приговоренный к лишению свободы один человек, вступление в силу приговора в отношении которого было отложено, освобожден от наказания.

Еще 28 человек освобождены от неотбытой части наказания в виде ограничения свободы, троим осужденным вдвое сокращен срок неотбытой части наказания в виде ограничения свободы.

Также освобождены от неотбытой части наказания два человека, приговоренные к исправительным работам, и четверо приговоренных к штрафам. Кроме того, с одного человека, приговоренного к лишению свободы и отбывшего наказание, снята судимость.

Отметим, что распоряжением о помиловании восемь иностранцев освобождены от неотбытой части наказания в виде лишения свободы, в том числе пять граждан Афганистана, два — Турции и один — России.

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