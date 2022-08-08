Президент выделил 5,3 млн манатов на реконструкцию дорог в Гарадагском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О некоторых мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Гарадагского района города Баку".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О некоторых мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Гарадагского района города Баку".

Как сообщает Report, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселков Гызылдаш, Гобустан, Локбатан и Сахиль Гарадагского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 5,3 млн манатов.