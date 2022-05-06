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Президент утвердил новые ставки госпошлин на аудиовизуальные медиа

Президент утвердил новые ставки госпошлин на аудиовизуальные медиа Установлены новые государственные пошлины на деятельность аудиовизуальных медиа в Азербайджане.
Внутренняя политика
6 мая 2022 г. 15:09
Президент утвердил новые ставки госпошлин на аудиовизуальные медиа

Установлены новые государственные пошлины на деятельность аудиовизуальных медиа в Азербайджане.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон “О государственной пошлине”.

Госпошлина за выдачу лицензий составила 2 500 манатов для общенационального наземного радиовещателя, 500 манатов для регионального наземного радиовещателя, 2 500 манатов для платформенного вещателя, осуществляющего спутниковое вещание, 1 500 манатов для платформенного вещателя, не осуществляющего спутниковое вещание, 500 манатов для провайдера услуг заказного вещания, 1 500 манатов для оператора простой платформы, 2 500 манатов для оператора универсальной платформы, 2 500 манатов для мультиплекс-оператора.

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Версия на английском языке Azerbaijani president approves new state duties for audiovisual media
Версия на азербайджанском языке Prezident audiovizual media fəaliyyətinə dair yeni dövlət rüsumlarını təsdiqləyib

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