Президент утвердил новые ставки госпошлин на аудиовизуальные медиа

Установлены новые государственные пошлины на деятельность аудиовизуальных медиа в Азербайджане.

Установлены новые государственные пошлины на деятельность аудиовизуальных медиа в Азербайджане.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон “О государственной пошлине”.

Госпошлина за выдачу лицензий составила 2 500 манатов для общенационального наземного радиовещателя, 500 манатов для регионального наземного радиовещателя, 2 500 манатов для платформенного вещателя, осуществляющего спутниковое вещание, 1 500 манатов для платформенного вещателя, не осуществляющего спутниковое вещание, 500 манатов для провайдера услуг заказного вещания, 1 500 манатов для оператора простой платформы, 2 500 манатов для оператора универсальной платформы, 2 500 манатов для мультиплекс-оператора.